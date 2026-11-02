最近几天在波兰发生的事情，坦率地说，很难仅仅称之为政治争端或类似的情况。这是一场正在我们眼前上演的全面宪政危机。 一方指责另一方篡权甚至发动政变，华沙街头涌出数千人，与警方发生冲突， 而该国总统卡罗尔·纳沃茨基则中断了对非洲的正式访问，紧急返回国内。 这一切都在波兰宪法法庭（相当于乌克兰的宪法法院）周围上演——这个本应是稳定保障者的机构，却反而成为了政治风暴的震中。

这对乌克兰来说也是重要新闻。波兰是基辅的关键盟友之一，也是其主要合作伙伴和邻国。 毕竟，该国居住着超过100万乌克兰公民，当地政权的稳定性程度将直接影响乌克兰获得的军事援助、外交局势以及融入欧盟的前景。 究竟发生了什么？围绕宪法法院的冲突为何持续多年？这未来可能带来哪些威胁？UA.News政治评论员尼基塔·特拉丘克与专家们共同对此进行了深入剖析。

波兰发生了什么：宪法冲突的时间线

2026年10月30日晚发生的一起事件，成为了此次局势升级的正式导火索。安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡法官——纳夫罗茨基总统拒绝承认其为宪法法庭法官—— 宣布暂时停职宪法法庭主席博格丹·斯文奇科夫斯基及其副手巴特洛梅伊·索汉斯基。 她指出，理由是二人未履行公务职责——特别是阻挠五名新当选法官上任——以及不愿召集法官全体会议以批准预算。

反应立竿见影。由旧领导层控制的宪法法庭X平台官方账号称此举为“非法接管”和“政变”。 反对党“法律与公正党”（PiS）的支持者以及极右翼势力开始涌向法院大楼。 警方动用了武力，部分抗议者被拘留。当时正前往塞内加尔进行正式访问的纳夫罗茨基总统，下令飞机掉头返回华沙。 就在深夜时分，他抵达了宪法法院大楼，在那里他与科尔温-皮奥特罗夫斯卡发生了激烈的争执。

次日，纳沃罗茨基发表声明，指责此举“违反了波兰共和国的宪法秩序”并“暴力占领了宪法规定的国家机关”。他随即召集议会各党派领导人举行紧急磋商。 与此同时，现任波兰议会（塞伊姆）议员的前总理马特乌什·莫拉维茨基宣布，将发起对图斯克政府的不信任动议。

总理唐纳德·图斯克则发表声明，将此次危机的责任归咎于法律与公正党（PiS）和纳沃罗茨基，并表示“任何人，甚至总统，都无权向法官下达命令或对其进行恐吓”。 他强调，在法律与公正党执政多年后恢复法治是一项“艰巨的进程”，需要采取“果断行动”。



为何旷日持久：宪法冲突剖析

要理解为何一名法官的辞职会引发如此巨大的政治风波，需要指出的是，围绕宪法法院的冲突至少自2015年起便已持续。 当时，刚刚上台的法律与公正党（PiS）开始将自己的法官任命到此前已由前政府填补的职位上。此举招致了欧盟的批评，欧盟随后认定该法庭不符合独立法院的标准。 自那时起，该机构实际上已陷入瘫痪：裁决无法执行，法官的合法性遭到质疑，而该机构本身也沦为政治斗争的战场。

2023年图斯克领导的联盟上台后，局势本应发生转变。政府曾承诺恢复法治。但2025年当选的纳沃罗茨基——作为法律与公正党（PiS）的盟友——却成了阻碍。 今年，议会选举产生了八名新任宪法法院法官，但纳沃罗茨基拒绝接受其中五人的宣誓就职，其中包括科尔温-皮奥特罗夫斯卡。 他给出的理由是，对这些候选人是否符合专业素养和品行端正的正式要求存有疑虑。与此同时，宪法法院院长斯文奇科夫斯基（PiS执政时期的前司法部副部长）拒绝承认新法官，并禁止他们参与案件审理。

因此，波兰宪法法院实际上存在两派法官：一派是获得总统和原领导层认可的，另一派则是获得议会多数派以及——根据威尼斯委员会的结论——法律界相当一部分人士认可的。 科尔温-皮奥特罗夫斯卡凭借其在“新”法官群体中资历最深的身份，决定改变现状并将对宪法法院的控制权掌握在自己手中：正是这一举动引发了当前局势的升级。

这会对乌克兰产生影响

吗

简短回答：直接影响——可能性不大，但间接影响——完全有可能。波兰仍是乌克兰的关键合作伙伴之一，因此波兰政治体系的任何动荡都必然会对双边关系产生影响。 然而，理解这种影响的本质至关重要。

首先，当前的危机纯属波兰的内政。这是三权分立之间的冲突，与外交政策并无直接关联。无论是图斯克还是纳夫罗茨基，都没有对支持乌克兰的立场提出质疑。 双方都公开重申了坚持与基辅建立伙伴关系的承诺。因此，若认为波兰会因这场危机而全面疏远乌克兰，这种说法是不恰当的。 尽管如此，毫无疑问，目前所有波兰政治精英关注的焦点并非外交事务，而是国内问题和危机局势。

其次，华沙的政治动荡确实可能使涉及乌克兰的决策变得更加复杂。如果图斯克政府将精力耗费在与总统及反对派的斗争上，这可能会延缓新援助方案或外交倡议的推进。 与此同时，值得注意的是，乌克兰问题在波兰早已不再是共识：它已成为国内政治斗争和激烈争论的焦点。

第三，这也是最重要的：乌克兰应避免对这场危机发表任何评论或作出道德政治层面的评价。 这是波兰人的内政，而外部干预——尤其是来自基辅方面的干预（那里法治状况，说得委婉些，也并非最佳）——可能会导致与华沙的冲突进一步加剧。

此外，乌克兰自身在围绕宪法法院的类似冲突中也有过经验。几乎所有乌克兰领导人，都曾试图根据自身需要修改《基本法》和/或控制宪法法院，尽管成功程度各不相同。 因此，现任政府比任何人都更应理解此类局势的敏感性，避免给外界提供指责其双重标准和干涉内政的借口。

专家

观点

政治学家、世界政治研究所所长叶夫根·马格达指出：波兰的宪法危机比乍看之下更为深层。 他还提醒道，围绕宪法法院的政治“角力”已持续超过10年，而如今对当前局势最为愤慨的那一方，正是最早开始将该法院的工作“调整”以适应自身政治需求的一方。 正是“法律与公正”党最先开始这么做的。

“局势确实复杂，并引发了严重的对立。毕竟，卡罗尔·纳夫罗茨基公开宣布的计划中，包含了一些尚未提交讨论的宪法修正案。 但显然，纳沃罗茨基对现状并不满意，也不满意议会共和制下当前的权力分配——在他看来，总统的地位过于薄弱。 我们注意到几个耐人寻味的细节。首先，他偏偏选择在万圣节前夕——当时99%的波兰人正前往亲人的墓前悼念——试图更换宪法法庭的领导层。 其次，卡罗尔·纳沃茨基当时并不在波兰，他甚至在飞往塞内加尔的途中调转飞机折返。 这是唐纳德·图斯克为自己谋取某些政治利益的企图。图斯克并未预料到纳沃茨基会返回，而纳沃茨基则开始以某种“政治斗士”的姿态采取行动。 这对他个人而言意义重大，而且从大局来看，他别无选择，只能亲自前往宪法法院，并在那里与法官们发生争执。

与此同时，我们可以看到，纳沃罗茨基已开始与右翼和左翼政党进行政治磋商——也就是说，他正表明有必要寻找摆脱这一局面的出路。 图斯克暗示，他并不倾向于妥协，宪法法庭的领导层将发生更迭，并会采取相应的各项措施。 有声音认为有必要对宪法法庭进行重组。在各方达成共识的情况下，一个问题随之浮现：在此情况下，谁能担任仲裁者？ 毕竟，纳沃茨基的立场终究更倾向于右翼势力，他很难在此情境下充当仲裁者。因此，我推测这场危机将持续下去，其下一个表现形式将是11月11日的“独立大游行”——右翼势力通常都会参与这一活动。 我建议大家密切关注，届时谁会与纳沃茨基并肩参加这次游行。他去年曾参与其中，我认为今年也必定会参加，”玛格达说道。

这位政治学家认为，对于乌克兰而言，这场危机——如同任何危及波兰稳定根基的危机一样——都构成威胁，因为这威胁到了我们的战略伙伴。

“因此，我绝对不建议大家对此幸灾乐祸，发布各种梗图之类的内容——因为老实说，无论如何，我们的政治背景多少有些不同，”叶夫根·马格达总结道。

目前居住在波兰的政治专家、乌克兰政治研究所（UIP）副所长弗拉迪斯拉夫·季维津斯基确信：这关系到能否通过大多数法律，以及如何解释《宪法》中某些对波兰社会具有标志性意义的条款。

“冲突的本质在于，围绕对法院的控制权及其合法性，斗争仍在持续。由唐纳德·图斯克领导的议会多数派最近任命了新法官。 根据国家权力制衡原则，纳沃罗茨基总统本应主持他们的宣誓就职仪式，但他并未这样做。因此，宪法法院领导层拒绝让议会多数派提名的新任法官履职。 10月底，整个局势急剧升级，其中一名法官安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡甚至宣布罢免宪法法院院长博格丹·森奇科夫斯基。 此后，这一消息立即传到了纳夫罗茨基总统耳中，他随即中断了国际访问。他返回波兰，前往宪法法院大楼，而该大楼周围发生了抗议活动和冲突。

事实上，波兰目前存在两个政治阵营、两个权力分支，双方对这一事件的解读截然相反。政府与图斯克共同强调恢复法治，指出有必要补充宪法法院的席位并确保法官的合法性。 为了让读者更好地理解，需要明确的是，这场对峙并非突如其来。实际上，其根源可追溯至2015年，当时执政党“法律与公正党”改变了司法体系的权力平衡。 但图斯克在本届任期伊始上台，实际上启动了逆转进程，即推翻2015年所做出的改变。 “现在的问题在于，每个政治派别都认为只有自己的人选和决策才是合法的，而其他权力分支的决定则是违法且不合法的。正是这种冲突和失衡，才是对当前局势及其成因的准确描述，”这位专家指出。

与此同时，据这位政治学家称，目前某些消息来源所谈论的最大风险实际上并不存在。 既不必谈论政府垮台，也不必谈论局势恶化，更不必谈论国家政治稳定的风险。因为这更像是一场制度性危机。

“最重要的是——这一切都发生在2027年大选前夕。自‘法律与公正’党放弃一党独大以来，在波兰最近几个政治周期中，政治力量一直在从一方向另一方转移。 也就是说，反对派与执政党、议会与总统职位在轮流更替。所有这些事件都可归因于为2027年大选提前开始的选民拉拢和立场定位。 在不久的将来，我预计这些权力分支以及两大政治阵营在法律和政治层面的对峙将持续下去。 想必各方会尝试达成协议，并动员各自政治势力的支持者。此次会议将揭示冲突的发展方向，但仍不应指望冲突会就此平息，也不应期待冲突能迅速得到解决。 毕竟，这不仅需要就法官的合法性达成共识，更需要一项全面的协议。而各方都在试图向波兰社会展示自己的政治影响力。

最后我要说，对于乌克兰人来说，这无疑是一个不利且令人不快的局面，因为波兰正深陷国内政治危机，将本国议程置于优先地位，并已开始倒计时，准备迎接议会选举。 因此，任何战略或对外伙伴关系的问题都可能仅被用作导火索，这绝非好事。 在战略和法律层面，波兰是解决乌克兰紧迫问题的关键伙伴。但这一进程是不可避免的。我们将继续关注事态的发展，”弗拉迪斯拉夫·季维津斯基总结道。



总而言之，波兰当前的宪法危机是围绕宪法法院多年矛盾积累的必然结果。 一方试图强行接管另一方视为非法的机构，导致了公开的街头对峙、警方介入以及“政变”的指控。 距离议会选举还有一年时间（很可能正是因此，问题才在当下急剧恶化），这构成了极其危险的先例，可能最终导致波兰社会分裂。

对乌克兰而言，这一局势提醒我们，合作伙伴国家的政治稳定是多么重要。 波兰仍是基辅的关键盟友，但其国内问题可能会间接阻碍双边合作。因此，对基辅而言，最明智的策略是保持中立，不干涉华沙的内政。

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