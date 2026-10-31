У Польщі ініціюють вотум недовіри уряду Туска

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Колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про намір подати пропозицію щодо висловлення вотуму недовіри уряду Дональда Туска. Причиною став конфлікт навколо Конституційного трибуналу країни.

Моравецький, який очолює політичне об’єднання «Розвиток плюс», пропонує сформувати тимчасовий технічний уряд на чолі з колишнім маршалком Сейму Мареком Юреком. Такий кабінет, за його задумом, мав би працювати до парламентських виборів 2027 року.

Політик також закликав до так званого конституційного перезавантаження Польщі. Він стверджує, що конфлікт навколо Конституційного трибуналу може призвести до серйозної політичної кризи та навіть громадянського протистояння.

Моравецький звинуватив чинну коаліцію в загостренні ситуації та заявив, що перезавантаження державних інституцій має відбуватися без нинішнього уряду.

Водночас для ухвалення вотуму недовіри необхідна підтримка щонайменше 231 депутата Сейму Польщі.

Джерело: Матеуш Моравецький (X)

Голова Конституційного трибуналу Польщі Богдан Свечковський, якого уряд вважає усунутим, звинувативвладу у спробі державного перевороту та замаху на конституційний орган держави.

У Варшаві біля будівлі Конституційного трибуналу правоохоронці затримали 30-річного чоловіка в балаклаві. Під час перевірки в нього виявили ніж, газовий пістолет для кульок, значок із написом «Security», схожий на поліцейський, а також наркотики.

Біля будівлі Конституційного трибуналу Польщі постійно чергуютьполіцейські підрозділи попередження. Водночас семеро суддів, які перебували в установі вночі, досі не залишили приміщення.

Міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек заявив, що його стурбувала поведінка президента Кароля Навроцького під час прориву до Конституційного трибуналу. Він висловив сподівання, що прокуратура вживе відповідних заходів.

Посол США у Польщі Том Роуз назвав події навколо польського Конституційного трибуналу безпрецедентним протистоянням і закликав усі сторони не допускати подальшої ескалації. Дипломат наголосив, що ситуація має серйозний характер і може призвести до небезпечних наслідків.

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