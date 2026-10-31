W Polsce zapoczątkowano procedurę wotum nieufności wobec rządu Tuska

Były premier Polski Mateusz Morawiecki ogłosił zamiar złożenia wniosku o wotum nieufności wobec rządu Donalda Tusk. Powodem był konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Morawiecki, który stoi na czele ugrupowania politycznego „Rozwój Plus”, proponuje utworzenie tymczasowego rządu technicznego pod przewodnictwem byłego marszałka Sejmu Marka Jureka. Taki rząd, zgodnie z jego zamysłem, miałby funkcjonować do wyborów parlamentarnych w 2027 roku.

Polityk wezwał również do tzw. konstytucyjnego restartu Polski. Twierdzi on, że konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego może doprowadzić do poważnego kryzysu politycznego, a nawet do konfliktu społecznego.

Morawiecki oskarżył obecną koalicję o zaostrzenie sytuacji i stwierdził, że „restart” instytucji państwowych powinien odbywać się bez udziału obecnego rządu.

Jednocześnie do przyjęcia wotum nieufności potrzebne jest poparcie co najmniej 231 posłów do Sejmu RP.

Źródło: Mateusz Morawiecki (X)

Przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Śweczkowski, którego rząd uznaje za odwołanego, oskarżył władze o próbę zamachu stanu i atak na konstytucyjny organ państwa.

W Warszawie, w pobliżu budynku Trybunału Konstytucyjnego, funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali 30-letniego mężczyznę w kominiarce. Podczas kontroli znaleziono przy nim nóż, pistolet gazowy na kulki, plakietkę z napisem „Security”, przypominającą policyjną, a także narkotyki.

W pobliżu budynku Trybunału Konstytucyjnego w Polsce nieustannie dyżurują policyjne oddziały prewencyjne. Jednocześnie siedmiu sędziów, którzy przebywali w budynku w nocy, nadal nie opuściło jego terenu.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Polski Waldemar Żurek oświadczył, że zaniepokoiło go zachowanie prezesa Karola Nawrockiego podczas wtargnięcia do Trybunału Konstytucyjnego. Wyraził nadzieję, że prokuratura podejmie odpowiednie działania.

Ambasador USA w Polsce Tom Rose nazwał wydarzenia wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego bezprecedensową konfrontacją i wezwał wszystkie strony do zapobiegania dalszej eskalacji. Dyplomata podkreślił, że sytuacja ma poważny charakter i może prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji.

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