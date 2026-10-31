В Польше инициируют вотум недоверия правительству Туска

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о намерении внести предложение о выражении вотума недоверия правительству Дональда Туска. Причиной стал конфликт вокруг Конституционного трибунала страны.

Моравецкий, возглавляющий политическое объединение «Развитие плюс», предлагает сформировать временное техническое правительство во главе с бывшим маршалком Сейма Мареком Юреком. Такой кабинет, по его замыслу, должен был бы работать до парламентских выборов 2027 года.

Политик также призвал к так называемой конституционной перезагрузке Польши. Он утверждает, что конфликт вокруг Конституционного трибунала может привести к серьезному политическому кризису и даже гражданскому противостоянию.

Моравецкий обвинил действующую коалицию в обострении ситуации и заявил, что перезагрузка государственных институтов должна происходить без участия нынешнего правительства.

В то же время для принятия вотума недоверия необходима поддержка не менее 231 депутата Сейма Польши.

Источник: Матеуш Моравецкий (X)

Председатель Конституционного трибунала Польши Богдан Свечковский, которого правительство считает отстраненным, обвинил власти в попытке государственного переворота и покушении на конституционный орган государства.

В Варшаве возле здания Конституционного трибунала правоохранители задержали 30-летнего мужчину в балаклаве. При досмотре у него обнаружили нож, газовый пистолет для шариков, значок с надписью «Security», похожий на полицейский, а также наркотики.

У здания Конституционного трибунала Польши постоянно дежурят полицейские подразделения быстрого реагирования. При этом семеро судей, находившихся в учреждении ночью, до сих пор не покинули помещение.

Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек заявил, что его встревожило поведение президента Кароля Навроцкого во время прорыва в Конституционный трибунал. Он выразил надежду, что прокуратура примет соответствующие меры.

Посол США в Польше Том Роуз назвал события вокруг польского Конституционного трибунала беспрецедентным противостоянием и призвал все стороны не допускать дальнейшей эскалации. Дипломат подчеркнул, что ситуация носит серьезный характер и может привести к опасным последствиям.

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