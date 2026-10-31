Президент Польщі Навроцький скликав партії через кризу в суді — Der Spiegel

Президент Польщі Кароль Навроцький скликав термінові консультації всіх представлених у парламенті партій через загострення конфлікту навколо Конституційного суду у Варшаві. Він заявив, що прагне стабілізувати політичну ситуацію та відновити конституційний порядок, а також висловив занепокоєння внутрішньою безпекою країни. За даними Der Spiegel, президент зробив цю заяву після нічного візиту до будівлі суду.

Перед цим Навроцький, за інформацією видання, доклав фізичних зусиль, аби потрапити до будівлі та провести консультації із суддями. Він також виступив перед демонстрантами, які кілька годин перебували біля оточеної поліцією будівлі. Президент вимагав відновлення правового порядку та виведення направлених урядом сил безпеки з території суду.

Реакція міністра юстиції

Міністр юстиції Вальдемар Журек назвав поведінку президента тривожною та неприйнятною. В інтерв’ю TVN 24 він заявив, що людина, захищена президентським імунітетом, не повинна поводитися таким чином. На думку міністра, Навроцький використав ситуацію, щоб посилити емоції на вулиці.

Кризу спричинило повідомлення на сайті Конституційного суду, в якому стверджувалося, що голову суду Богдана Свєнчковського та його заступника тимчасово усунули від виконання обов’язків. Згідно з повідомленням, виконувачкою обов’язків голови мала стати суддя Анна Корвін-Пйотровська. Невдовзі в акаунті Конституційного суду в X цю інформацію спростували та заявили, що сайт зазнав хакерської атаки.

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Протистояння навколо суду

Свєнчковський, призначений за часів правління партії «Право і справедливість», назвав події «державним переворотом». Він заявив, що суд складається із законно призначених суддів, а не з «узурпаторів», які потрапили до будівлі через задній вхід у супроводі урядових сил безпеки.

PiS, яка керувала Польщею у 2015–2023 роках, призначала до Конституційного суду політично близьких до себе суддів. Європейський суд раніше дійшов висновку, що через серйозні недоліки в процедурі призначення суддів і тодішньої голови польський Конституційний суд не можна вважати незалежним та неупередженим.

Після парламентських виборів 2023 року уряд Дональда Туска оголосив про намір скасувати спірні зміни у судовій системі, запроваджені попередньою владою. Навроцький, близький до PiS, раніше відмовлявся привести до присяги п’ятьох суддів Конституційного суду, висунутих парламентом. За словами речника президента, у президентському палаці вже почалися переговори Навроцького з представниками парламентських фракцій.

На тлі загострення два посли, близькі до PiS, заявили про відставку: посол Польщі в Румунії Павел Солох і посол у Китаї Якуб Кумох. Водночас колишній президент Польщі Лех Валенса висловив підтримку Туску.

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