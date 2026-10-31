波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基因华沙宪法法庭周边冲突升级，召集了议会中所有党派举行紧急磋商。他表示，希望稳定政治局势并恢复宪政秩序，同时对国家内部安全表示担忧。据《明镜》周刊报道，总统是在夜间访问法院大楼后作出这一表态的。

此前，据该刊消息，纳夫罗茨基动用了身体力量进入大楼，并与法官进行磋商。他还向示威者发表讲话；这些示威者已在被警方包围的大楼外停留数小时。总统要求恢复法律秩序，并将政府派遣的安全部队撤出法院区域。

司法部长的反应

司法部长瓦尔德马尔·茹雷克称总统的行为令人担忧且不可接受。他在接受TVN 24采访时表示，受到总统豁免权保护的人不应以这种方式行事。该部长认为，纳夫罗茨基利用这一局面加剧街头情绪。

危机由宪法法庭网站上的一则消息引发，该消息称法院院长博格丹·希温奇科夫斯基及其副手被暂时解除职务。消息称，法官安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡将出任代理院长。不久后，宪法法庭在X上的账号否认了这一信息，并表示网站遭到黑客攻击。

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围绕法院的对峙

希温奇科夫斯基是在法律与公正党执政期间被任命的，他将这些事件称为“政变”。他表示，法院由依法任命的法官组成，而不是由在政府安全部队陪同下经后门进入大楼的“篡权者”组成。

在2015年至2023年执政的PiS向宪法法庭任命了政治上与其接近的法官。欧洲法院此前得出结论称，由于法官及当时院长任命程序存在严重缺陷，波兰宪法法庭不能被视为独立和公正的。

2023年议会选举后，唐纳德·图斯克政府宣布，计划撤销前政府引入的司法体系争议性改革。与PiS关系密切的纳夫罗茨基此前拒绝让议会提名的五名宪法法庭法官宣誓就职。总统发言人表示，纳夫罗茨基与议会党团代表的谈判已在总统府开始。

在局势升级的背景下，两名与PiS关系密切的大使宣布辞职：波兰驻罗马尼亚大使帕维乌·索洛赫和驻华大使雅库布·库莫赫。与此同时，波兰前总统莱赫·瓦文萨表达了对图斯克的支持。

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