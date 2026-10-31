Президент Польши Кароль Навроцкий созвал срочные консультации всех представленных в парламенте партий в связи с обострением конфликта вокруг Конституционного суда в Варшаве. Он заявил, что стремится стабилизировать политическую ситуацию и восстановить конституционный порядок, а также выразил обеспокоенность внутренней безопасностью страны. По данным Der Spiegel, президент сделал это заявление после ночного визита в здание суда.

Перед этим Навроцкий, по информации издания, применил физическую силу, чтобы попасть в здание и провести консультации с судьями. Он также выступил перед демонстрантами, которые несколько часов находились у окруженного полицией здания. Президент потребовал восстановить правовой порядок и вывести с территории суда направленные правительством силы безопасности.

Реакция министра юстиции

Министр юстиции Вальдемар Журек назвал поведение президента тревожным и неприемлемым. В интервью TVN 24 он заявил, что человек, защищенный президентским иммунитетом, не должен вести себя подобным образом. По мнению министра, Навроцкий использовал ситуацию, чтобы усилить эмоции на улице.

Кризис вызвало сообщение на сайте Конституционного суда, в котором утверждалось, что председатель суда Богдан Свенчковский и его заместитель были временно отстранены от исполнения обязанностей. Согласно сообщению, исполняющей обязанности председателя должна была стать судья Анна Корвин-Пётровская. Вскоре аккаунт Конституционного суда в X опроверг эту информацию и заявил, что сайт подвергся хакерской атаке.

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Противостояние вокруг суда

Свенчковский, назначенный во время правления партии «Право и справедливость», назвал события «государственным переворотом». Он заявил, что суд состоит из законно назначенных судей, а не из «узурпаторов», которые попали в здание через задний вход в сопровождении правительственных сил безопасности.

PiS, которая управляла Польшей в 2015–2023 годах, назначала в Конституционный суд политически близких к себе судей. Европейский суд ранее пришел к выводу, что из-за серьезных недостатков в процедуре назначения судей и тогдашнего председателя польский Конституционный суд нельзя считать независимым и беспристрастным.

После парламентских выборов 2023 года правительство Дональда Туска объявило о намерении отменить спорные изменения в судебной системе, введенные предыдущими властями. Навроцкий, близкий к PiS, ранее отказывался приводить к присяге пятерых судей Конституционного суда, выдвинутых парламентом. По словам представителя президента, во дворце президента уже начались переговоры Навроцкого с представителями парламентских фракций.

На фоне обострения два посла, близкие к PiS, заявили об отставке: посол Польши в Румынии Павел Солох и посол в Китае Якуб Кумох. Одновременно бывший президент Польши Лех Валенса выразил поддержку Туску.

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