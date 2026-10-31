В США 42-летнему жителю штата Мичиган Энтони Дэниелу Палаццоло предъявили обвинения в связи с предполагаемыми угрозами жизни директора Федерального бюро расследований Кэша Пателя и неназванного лица, связанного с ним. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на прокуратуру Восточного округа штата Мичиган.

Сообщения в Facebook

По данным прокуратуры, Палаццоло задержали, а в пятницу он предстал перед федеральным судом. Следствие утверждает, что ранее в октябре мужчина через Facebook отправил угрожающее сообщение неназванному лицу, связанному с Пателем.

В сообщении от 8 октября Палаццоло, по версии правоохранителей, написал адресату, что заказал его убийство. Имя получателя не разглашается.

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Слушание по делу

Слушание по вопросу содержания Палаццоло под стражей назначили на 2 ноября.

The Hill отмечает, что сообщения об угрозах правительственным чиновникам и выборным должностным лицам в США в последние годы участились. Согласно расследованию CBS News, опубликованному в феврале, в прошлом году обвинения в угрозах чиновникам федерального уровня и высшим должностным лицам штатов предъявили 126 людям.

Ранее в этом месяце правоохранители также задержали двух мужчин, которых отдельно подозревают в угрозах убийством членам Палаты представителей Киту Селфу от Республиканской партии и Джареду Московицу от Демократической партии.

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