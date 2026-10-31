W USA 42-letni mieszkaniec stanu Michigan, Anthony Daniel Palazzolo, został oskarżony w związku z domniemanymi groźbami pozbawienia życia dyrektora Federalnego Biura Śledczego Kasha Patela oraz nienazwanej osoby z nim związanej. Informuje o tym The Hill, powołując się na prokuraturę federalną Wschodniego Okręgu stanu Michigan.

Wiadomości na Facebooku

Według prokuratury Palazzolo został zatrzymany i w piątek stanął przed sądem federalnym. Śledczy twierdzą, że wcześniej w październiku mężczyzna wysłał przez Facebooka grożącą wiadomość do nienazwanej osoby związanej z Patelem.

W wiadomości z 8 października Palazzolo, według organów ścigania, napisał odbiorcy, że zlecił jego zabójstwo. Nazwiska odbiorcy nie ujawniono.

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Posiedzenie w sprawie

Posiedzenie w sprawie tymczasowego aresztowania Palazzolo wyznaczono na 2 listopada.

The Hill zauważa, że w ostatnich latach w USA wzrosła liczba zgłoszeń dotyczących gróźb wobec urzędników państwowych i osób pełniących funkcje z wyboru. Według śledztwa CBS News opublikowanego w lutym, w ubiegłym roku 126 osobom postawiono zarzuty gróźb wobec urzędników szczebla federalnego i najwyższych urzędników stanowych.

Na początku tego miesiąca funkcjonariusze zatrzymali również dwóch mężczyzn, którzy są oddzielnie podejrzewani o grożenie śmiercią członkom Izby Reprezentantów: Keithowi Selfowi z Partii Republikańskiej oraz Jaredowi Moskowitzowi z Partii Demokratycznej.

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