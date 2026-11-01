Prezydent USA Donald Trump wrócił w niedzielę do kampanii wyborczej, planując wiece w Iowa i Kansas — stanach z przewagą republikanów, gdzie partia stara się utrzymać mandaty w Senacie. Głosowanie w sprawie 35 miejsc w Senacie i wszystkich 435 miejsc w Izbie Reprezentantów odbędzie się we wtorek. Republikanie mają obecnie niewielką większość w obu izbach Kongresu, podaje Channel NewsAsia.

Trump wygrał w Iowa w wyborach prezydenckich w 2024 roku dwucyfrową przewagą. Jednocześnie sondaże wskazują, że demokraci zrównali się z republikanami lub wyprzedzają ich w szeregu wyścigów w tym stanie. Według sondażu Reuters/Ipsos poparcie dla działań Trumpa wśród mieszkańców wiejskich obszarów USA spadło w październiku do 45% — nowego minimum.

W Kansas, gdzie demokratę po raz ostatni wybrano do Senatu w 1932 roku, tegoroczny wyścig również okazał się niespodziewanie zacięty. Demokraci i część republikanów określają wybory jako ocenę polityki Trumpa. Przewodniczący republikańskiego senackiego komitetu wyborczego, senator z Karoliny Południowej Tim Scott, oświadczył, że agenda prezydenta jest częścią wyboru dokonywanego przez wyborców, i przewidział utrzymanie przez republikanów większości w Senacie.

Wczesne głosowanie

Według Election Lab Uniwersytetu Florydy ponad 52 mln Amerykanów już zagłosowało osobiście lub korespondencyjnie. To rekordowy wynik dla wyborów połówkowych: przed dniem głosowania w 2022 roku swoje głosy oddało niemal 46 mln wyborców.

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Jeśli demokraci zdobędą kontrolę nad Izbą Reprezentantów lub Senatem, będą mogli blokować inicjatywy ustawodawcze Trumpa przez ostatnie dwa lata jego kadencji oraz rozpoczynać dochodzenia dotyczące działalności administracji. Biały Dom przygotowuje się do realizacji części prezydenckiej agendy bez pomocy Kongresu.

Rozbieżności w Michigan i spór na Alasce

W Michigan członkini Izby Reprezentantów Haley Stevens, która przegrała demokratyczne prawybory do Senatu z Abdulem El-Sayedem, publicznie poparła jego republikańskiego rywala Mike’a Rogersa. Stało się to po tym, jak Stevens wezwała El-Sayeda do potępienia reklamy zewnętrznej grupy, która, jak powiedziała, obarcza Izrael odpowiedzialnością za wysokie ceny żywności.

Na Alasce urzędujący republikański senator Dan Sullivan oświadczył, że uzna wyniki wyborów, choć administracja Trumpa zabiega o wszczęcie śledztwa karnego w sprawie obecności na karcie wyborczej innego kandydata — Daniela J. Sullivana Jr. Departament Sprawiedliwości USA zwrócił się do sądu federalnego, by nie certyfikował wyników głosowania na Alasce w przypadku niewielkiej porażki urzędującego senatora. Sztab demokratki Mary Peltoli oraz sam Daniel J. Sullivan Jr. zaprzeczyli koordynacji między sobą.

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