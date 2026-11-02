W Nowym Sadzie w Serbii tysiące osób miały zgromadzić się, aby uczcić pamięć 16 osób, które zginęły w wyniku zawalenia się betonowego zadaszenia na niedawno wyremontowanym dworcu kolejowym. Do tragedii doszło dwa lata temu w drugim co do wielkości mieście kraju, informuje Taipei Times.

Katastrofa wywołała żałobę narodową i pytania dotyczące wielomilionowej przebudowy stacji. Stała się również impulsem dla jednych z największych protestów w Serbii od czasu upadku ówczesnego prezydenta Slobodana Miloševicia w 2000 roku.

Bliscy ofiar domagają się odpowiedzialności

Dijana Hrka, której 27-letni syn Stefan zginął podczas zawalenia, powiedziała, że powrót na miejsce tragedii staje się dla niej coraz trudniejszy. Jak zaznaczyła, wsparcie uczestników protestów dało jej nadzieję na sprawiedliwość i możliwość doprowadzenia do odpowiedzialności wraz z ludźmi, którzy ją wspierają.

Hrka stała się jednym z kluczowych symboli protestów. Podkreśliła, że nikt dotąd nie poniósł odpowiedzialności za śmierć jej syna, i wyraziła nadzieję, że zmiany w kraju przyspieszą śledztwo.

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Protesty wpłynęły na wybory

Żądania przejrzystego śledztwa wyprowadziły na ulice setki tysięcy ludzi i odegrały ważną rolę w zwycięstwie w przedterminowych wyborach listy popieranej przez ruch studencki. Zdobyła ona około 140 miejsc w 250-osobowym parlamencie Serbii, co pozwala jej samodzielnie utworzyć rząd.

Po uznaniu porażki przez partię prezydenta Aleksandara Vučicia studenci wezwali do zintensyfikowania śledztw w sprawach korupcyjnych i głośnych zabójstw, a także do przeprowadzenia nowych dochodzeń dotyczących projektów rozpoczętych przez poprzednie władze. Ruch domagał się również dymisji szefów kilku kluczowych organów państwowych, w tym policji i służb specjalnych.

Śledztwa w sprawie tragedii w Nowym Sadzie trwają, jednak proces sądowy jeszcze się nie rozpoczął. Byłemu ministrowi budownictwa, transportu i infrastruktury Goranowi Vesiciowi, który podał się do dymisji kilka dni po zawaleniu, w ubiegłym roku postawiono zarzut ciężkiego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu publicznemu wraz z 12 innymi osobami.

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