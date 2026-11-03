Co najmniej siedem stanów USA publicznie potwierdziło udział jednostek Gwardii Narodowej w działaniach związanych z wyborami uzupełniającymi 3 listopada. W stanie Waszyngton żołnierze w cywilnych ubraniach pomogą monitorować skrzynki na karty do głosowania w siedmiu hrabstwach, a w Iowa, Kolorado i Karolinie Północnej gwardziści są angażowani przede wszystkim do ochrony cyberinfrastruktury wyborczej — informuje The Hill.

Działania w stanach

Gubernator stanu Waszyngton Bob Ferguson zaproponował hrabstwom program „Sąsiedzka straż wyborcza”. Przyjęło go siedem hrabstw, a do pracy planuje się zaangażować około 100 żołnierzy Gwardii Narodowej. Ferguson wyjaśnił tę decyzję koniecznością podjęcia środków zapobiegawczych w celu ochrony systemu wyborczego. Wspomniał również o podpaleniu skrzynki na karty do głosowania w Vancouver w 2024 roku, gdy uszkodzonych zostało kilkaset kart, a także o doniesieniach dotyczących listów z białym proszkiem wysłanych do biura sekretarza stanu oraz kilku biur członków Kongresu.

W Karolinie Północnej Połączona Grupa Zadaniowa Gwardii Narodowej ds. cyberbezpieczeństwa będzie monitorować sieci wyborcze wraz ze stanowym Centrum Operacji Kryzysowych. Gubernator Kolorado Jared Polis już w czerwcu polecił Gwardii Narodowej pomóc w cyberochronie wyborów. W Iowa gwardziści będą współpracować z sekretarzem stanu Paulem Pate’em oraz władzami stanowymi, aby wykrywać potencjalne zagrożenia cybernetyczne i wzmacniać gotowość na nie.

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Specjaliści Gwardii Narodowej Alabamy i Oklahomy byli już zaangażowani w październiku po dwóch odrębnych incydentach z podejrzanymi przesyłkami z białym proszkiem, które trafiły do biura sekretarza stanu Alabamy oraz Stanowej Rady Wyborczej Oklahomy. Informowano również o możliwym udziale Gwardii Narodowej Arizony, jednak biuro stanowe nie sprecyzowało jego formy.

Stosunek do wojskowych w pobliżu lokali wyborczych

Sondaż Democracy and Security Network przy Niemieckim Funduszu Marshalla w USA, w którym uczestniczyło 2800 Amerykanów, wykazał, że 59% respondentów uważa, iż prezydent nie powinien wykorzystywać wojsk federalnych do nadzorowania wyborów ani ich organizacji. Badaczka Lauren Voss stwierdziła, że obecność wojskowych w pobliżu lokali wyborczych może zwiększać obawy dotyczące federalnej ingerencji.

Prawo federalne co do zasady nie zezwala na rozmieszczanie uzbrojonego personelu w miejscach głosowania, z wyjątkiem sytuacji, gdy lokal wyborczy zostanie zaatakowany i konieczne jest użycie sił federalnych. Jednocześnie gubernatorzy stanów coraz częściej angażują Gwardię Narodową do cyberochrony i wsparcia władz lokalnych: w 2022 roku zrobiło to co najmniej 14 stanów, a w 2024 roku — 15.

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