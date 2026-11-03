至少七个美国州公开确认，国民警卫队部队将参与与11月3日中期选举相关的工作。在华盛顿州，身着便装的军人将协助监看七个县的选票投递箱；在爱荷华州、科罗拉多州和北卡罗来纳州，国民警卫队人员主要被部署用于保护选举网络基础设施，据《国会山报》报道。

各州的措施

华盛顿州州长鲍勃·弗格森向各县提出了“选举邻里守望”计划。七个县接受了该计划，预计将有约100名国民警卫队军人参与工作。弗格森解释称，这一决定是出于采取预防措施保护选举系统的必要性。他还提及2024年温哥华一处选票投递箱遭纵火，导致数百张选票受损，以及有关装有白色粉末的信件被寄往州务卿办公室和数名国会议员办公室的报道。

在北卡罗来纳州，国民警卫队联合网络安全特遣队将与该州紧急行动中心共同监控选举网络。科罗拉多州州长贾里德·波利斯早在6月就命令国民警卫队协助选举网络防护。在爱荷华州，国民警卫队人员将与州务卿保罗·佩特及州政府机构合作，以识别潜在网络威胁并加强应对准备。

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阿拉巴马州和俄克拉何马州国民警卫队专家已于10月参与应对两起独立事件，涉及分别寄往阿拉巴马州州务卿办公室和俄克拉何马州选举委员会的含有白色粉末的可疑包裹。另有报道称，亚利桑那州国民警卫队可能参与其中，但该州办公室未说明具体形式。

对投票站附近军人的态度

美国德国马歇尔基金会旗下民主与安全网络对2800名美国人进行的一项调查显示，59%的受访者认为，总统不应动用联邦军队监督或管理选举。研究员劳伦·沃斯表示，投票站附近出现军人可能加剧人们对联邦干预的担忧。

联邦法律通常不允许在选举场所部署武装人员，除非投票站遭到袭击且有必要动用联邦力量。与此同时，各州州长越来越多地动用国民警卫队进行网络防护并支持地方当局：2022年至少有14个州这样做，2024年则有15个州。

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