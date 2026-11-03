По меньшей мере семь штатов США публично подтвердили участие подразделений Национальной гвардии в мероприятиях, связанных с промежуточными выборами 3 ноября. В штате Вашингтон военнослужащие в гражданской одежде будут помогать следить за ящиками для бюллетеней в семи округах, а в Айове, Колорадо и Северной Каролине гвардейцев привлекают преимущественно к защите избирательной киберинфраструктуры, сообщает The Hill.

Меры в штатах

Губернатор штата Вашингтон Боб Фергюсон предложил округам программу «Соседский дозор на выборах». Ее приняли семь округов, а к работе планируют привлечь около 100 военнослужащих Нацгвардии. Фергюсон объяснил решение необходимостью принять предупредительные меры для защиты избирательной системы. Он также упомянул поджог ящика для бюллетеней в Ванкувере в 2024 году, когда были повреждены несколько сотен бюллетеней, а также сообщения о письмах с белым порошком, отправленных в офис госсекретаря и несколько офисов членов Конгресса.

В Северной Каролине Объединенная целевая группа Нацгвардии по кибербезопасности будет следить за избирательными сетями совместно с Центром операций в чрезвычайных ситуациях штата. Губернатор Колорадо Джаред Полис еще в июне приказал Нацгвардии помочь с киберзащитой выборов. В Айове гвардейцы будут работать с госсекретарем Полом Пейтом и властями штата, чтобы выявлять потенциальные киберугрозы и усиливать готовность к ним.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Специалистов Нацгвардии Алабамы и Оклахомы уже привлекали в октябре после двух отдельных инцидентов с подозрительными посылками с белым порошком, поступившими в офис госсекретаря Алабамы и Избирательный совет Оклахомы. Также сообщалось о возможном участии Нацгвардии Аризоны, однако офис штата не уточнил его формат.

Отношение к военным у избирательных участков

Опрос Democracy and Security Network при Германском фонде Маршалла США, в котором приняли участие 2800 американцев, показал, что 59% респондентов считают, что президент не должен использовать федеральные войска для контроля за выборами или их администрирования. Исследовательница Лорен Восс заявила, что присутствие военных вблизи избирательных участков может усиливать опасения относительно федерального вмешательства.

Федеральное законодательство в целом не позволяет размещать вооруженный персонал в местах проведения выборов, за исключением ситуаций, когда избирательный участок подвергается нападению и необходимо применение федеральных сил. В то же время губернаторы штатов все чаще привлекают Нацгвардию для киберзащиты и поддержки местных властей: в 2022 году это сделали по меньшей мере 14 штатов, а в 2024 году — 15.

Читай нас в