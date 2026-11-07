Любимую команду Лукашенко не допустили к участию в чемпионатах мира по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила сборную Беларуси к чемпионатам мира 2027 года. Это касается как мужской, так и юниорской сборных.



Решение было принято в соответствии с принципами, утвержденными на полугодовом конгрессе IIHF в 2022 году. Оно касается чемпионата мира среди юниоров до 20 лет и мужского чемпионата мира 2027 года.

Основанием для решения стало постановление Дисциплинарной комиссии IIHF, которая частично удовлетворила апелляцию Белорусской федерации хоккея на решение Совета IIHF от 27 июля 2026 года. В то же время комиссия подтвердила, что не имеет правовых оснований требовать немедленного возвращения белорусских сборных к международным соревнованиям.

При принятии решения Совет IIHF учел организационные и спортивные договоренности относительно проведения обоих чемпионатов, в частности структуру соревнований, расписание, продажу билетов и подготовку к турнирам. Учитывая эти обстоятельства, белорусские сборные не будут участвовать в чемпионатах в 2027 году.

Об этом сообщает IIHF.

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