Сегодня, во вторник, 10 ноября, официально начались мирные переговоры в Абу-Даби (ОАЭ). В них приняли участие официальные делегации Украины, США и России. Это первая трехсторонняя встреча в таком формате с февраля 2026 года.

Официально повестка дня выглядит вполне конструктивно: гарантии безопасности для Украины, послевоенная архитектура безопасности в Европе, гуманитарные вопросы, общая деэскалация и т. д. Но за этими формулировками скрывается гораздо более сложная и гораздо менее оптимистичная реальность.

Ведь ключевыми темами переговоров являются не прекращение огня, энергетическое перемирие или что-то в этом роде. По крайней мере, публично уже заявлено, что главные вопросы — это гарантии безопасности для Украины и так называемая «новая архитектура безопасности в Европе». И вот здесь начинается самое интересное, ведь под «новой архитектурой безопасности» Россия подразумевает совсем не то, что могло бы показаться на первый взгляд. Фактически речь идет о перераспределении сфер влияния — возвращении к системе разделения европейского континента на подконтрольные блоки, которая существовала во времена геополитического соперничества СССР и США. И именно поэтому ожидания от этих переговоров на самом деле должны быть очень сдержанными.

Чего на самом деле стоит ожидать от встречи в Абу-Даби и насколько она приближает долгожданный мир? Политический обозреватель UA.News Никита Трачук вместе с экспертами разбирался в этом вопросе.

Что на повестке переговоров: гарантии безопасности, территории и «новая архитектура»

Первое, на что необходимо обратить внимание, — состав делегаций. Он давно известен и может многое рассказать об ожиданиях противника от этой встречи. РФ представляет помощник Путина, псевдоисторик Владимир Мединский, который и ранее вел переговоры, еще один помощник лидера РФ Юрий Ушаков, а также заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин и представитель Генштаба Юрий Жигарловский. Кроме того, на встрече будут присутствовать представители ФСБ, которые готовили вторжение в Украину ещё в 2022 году.

Американскую сторону традиционно представляют спецпосланник Трампа Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавляет Рустем Умеров, также присутствуют Буданов, Арахамия и другие.

Повестка дня, которую подтверждают и американские, и российские, и украинские источники, выглядит следующим образом. Во-первых, гарантии безопасности для Украины — то, что Киев считает абсолютным приоритетом. Во-вторых, «новая послевоенная архитектура безопасности для Европы» — то, что уже Москва называет главной целью всей встречи. В-третьих, явно не обойдут стороной и территориальный вопрос, который не решается уже много лет и который, по большому счету, определяет, будут ли эти переговоры иметь какой-то практический смысл или нет.

Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя повестку дня переговоров в ОАЭ, высказался довольно откровенно: послевоенные гарантии для Украины должны обеспечить её защиту, но в то же время быть согласованными с Россией, «поскольку иначе ни один механизм безопасности не будет работать эффективно». Именно эта формулировка о многом говорит. Она означает, что Вашингтон не собирается никоим образом навязывать Москве какую-то модель, а ищет формулу, которая так или иначе устроит обе стороны. И именно здесь возникает главная проблема.



«Новая архитектура безопасности»: что на самом деле скрывается за этими словами

Если прислушаться к российской стороне, становится понятно: делегация из Москвы приехала в Абу-Даби вовсе не для того, чтобы договариваться о прекращении войны здесь и сейчас. В РФ главная задача переговоров — выработать ключевые элементы «новой послевоенной системы безопасности для Европы», а урегулирование ситуации в Украине является для Кремля лишь одним из аспектов этой дискуссии. Иными словами, Россия хочет говорить не о том, как как можно скорее остановить войну в Украине, а о том, как перестроить весь европейский порядок безопасности — и уже в рамках этого определить место Киева.

На практике это означает, что Москва требует для себя гарантий безопасности — и не просто гарантий, а усиления своего политического и военного присутствия в Европе. Фактически речь идет о возвращении к логике разделения континента на сферы влияния, где Россия будет иметь право голоса в вопросах, касающихся стран бывшего Варшавского блока. Это не мирный план в привычном понимании, а попытка закрепить новый status quo, в котором Россия вновь является «великой державой» со своей «зоной влияния».

Здесь возникает вопрос, на который пока нет ответа: а где в этой схеме, собственно, сама Европа? Где Германия, Франция, Польша, страны Балтии и т. д.? Формально некоторые европейские представители присутствуют в Абу-Даби — но не за столом переговоров. Россия четко дала понять, что не хочет видеть европейцев в трехстороннем формате, и настаивает на том, что переговоры должны проходить именно в согласованном составе: Украина, РФ, США. Роль европейских представителей сводится скорее к консультациям в кулуарах, но не к полноценному участию в принятии решений.

Это вызывает понятное раздражение в европейских столицах. Ведь получается, что США и Россия фактически пытаются делить европейскую безопасность без самой Европы. Если Вашингтон и Москва договорится о «новой архитектуре безопасности», не спросив мнения тех, кого эта архитектура непосредственно касается, — это действительно может напоминать новое перераспределение континента, как после Второй мировой войны. Осознание этого факта, похоже, уже начинает доходить до европейских лидеров. Именно этим объясняются недавние личные контакты (первые за всю войну!) лидеров Норвегии и Финляндии с Путиным — это попытка «запрыгнуть в поезд», который уже тронулся.

Но готова ли Европа согласиться на то, чего требует Путин? Смогут ли США заставить Францию или Германию пойти на то, чего они не хотят? Ответ на этот вопрос пока неизвестен. Однако в том числе именно она будет определять, превратятся ли переговоры в Абу-Даби в нечто большее, чем очередной раунд обмена позициями.



Территориальный вопрос: тупик, из которого нет выхода

Здесь мы подходим к вопросу, без которого все разговоры о «новой архитектуре безопасности» или «попытках достичь устойчивого мира» остаются лишь пустой риторикой. Это вопрос территорий. Россия по-прежнему настаивает на том, чтобы Украина без боя сдала все оставшиеся части Донбасса, которые еще находятся под украинским контролем, включая крупные города и укрепленные районы. Украина же зеркально придерживается той же позиции, что и раньше: только прекращение огня по линии соприкосновения без каких-либо территориальных уступок. То есть «стоим, где стоим».

Эти две позиции не просто антагонистичны — они взаимоисключающие. Путин неоднократно давал понять, что без территориальных уступок он не закончит войну. Украина также неоднократно давала понять, что не отдаст территории. Как примирить эти подходы — непонятно, и вполне вероятно, что просто никак. И хотя появляются сообщения о том, что стороны якобы демонстрируют «определенную гибкость» в закрытых переговорах, эта гибкость пока не обрела никакой конкретной формы.

Американская сторона ещё давно предлагала в качестве компромисса идею свободной экономической зоны на Донбассе. Но и Украина, и Россия относятся к этой идее без энтузиазма — каждая по своим причинам. Поэтому даже если переговоры в Абу-Даби и завершатся хоть какими-то договоренностями относительно гарантий безопасности или гуманитарных вопросов, территориальная проблема останется нерешенной. А без её решения любая «новая архитектура безопасности» не сработает, как не будет иметь смысла и личная встреча лидеров, и многое другое, что связано с мирным процессом.



Мнение эксперта



Политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник уверен: прорыва от этих переговоров ожидать не стоит. Но в то же время можно рассчитывать на еще более глубокую детализацию возможной формулы, методологии, модели и алгоритма прекращения войны.

«Мы видим, что эти переговоры впервые проходят после промежуточных выборов в США, и они также будут отражать новый политический баланс. Кроме того, европейцы в той или иной степени, в формате консультаций, участвуют в переговорном процессе. Поэтому стоит ожидать дальнейшей детализации и появления определённых проектов документов, касающихся архитектуры безопасности в Украине. Возможно, будут достигнуты договоренности о проведении встреч в двусторонних форматах: США-Украина и США-Россия.

Думаю, что переговоры о возможном перемирии и возможной встрече глав государств также будут продолжаться. Но вряд ли здесь будет достигнут значительный прогресс. Кроме того, не исключаю, что для создания позитивного фона будут приняты гуманитарные решения. Например, об обмене военнопленными или передаче тел погибших. Это те решения, которые могут сформировать положительное восприятие переговоров. Фактически речь идет о продолжении цикла встреч, в ходе которых уже разрабатываются конкретные документы. Впоследствии они могут оказаться на столе переговоров глав государств», — отметил Руслан Бортник.



Подводя итоги, возникает вопрос: есть ли хоть какой-то практический смысл в переговорах в Абу-Даби? Однозначного ответа нет. Если смотреть на вещи трезво, то стороны приехали с позициями, которые не пересекаются: Россия хочет территорий и нового разделения Европы, Украина хочет сохранить территории и получить реальные гарантии безопасности, США пытаются найти формулу, которая устроит всех, но пока не имеют четкого плана, который можно было бы назвать прорывным. Европа же за стол переговоров не приглашена в принципе — кроме того, у неё уже давно нет единой позиции по поводу переговоров, мира, войны и т. д.

Но политико-символический смысл в этих переговорах всё же есть, и очень значительный. Он заключается в том, что сам факт продолжения диалога — даже сложного, даже безрезультатного — лучше, чем полное отсутствие какого-либо политического общения. Пока стороны разговаривают, остается надежда, что рано или поздно они найдут формулу, которая позволит остановить кровопролитие. Пока же они не разговаривают, а только убивают друг друга, такой надежды нет вообще.

Но не стоит питать иллюзий. Переговоры в Абу-Даби — это не о мире сегодня. Это о том, чтобы зафиксировать позиции, прощупать болевые точки друг друга и, возможно, подготовить почву для того, что когда-нибудь, если повезет, станет настоящим мирным процессом. И даже если этого не произойдет — это всё равно лучше, чем если бы стороны вообще не садились за стол. Ведь, в конце концов, именно за переговорным столом рано или поздно заканчивается любая война.

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