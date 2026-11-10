Стало відомо, коли розпочнуться переговори щодо України в Абу-Дабі

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Тристороння зустріч за участю України, США та Росії стартує у вівторок, 10 листопада, об 11:50 за місцевим часом, що відповідає 09:50 за київським часом. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Перший з лютого раунд тристоронніх переговорів між Росією, США та Україною щодо врегулювання війни відбудеться в Абу-Дабі 10-11 листопада. Делегацію Росії на зустрічі очолить Володимир Мединський. До переговорної групи увійдуть заступники глави МЗС РФ Михайло Галузін та Сергій Рябков.

Водночас українську делегацію очолив керівник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. До її складу також увійшов очільник Офісу президента Кирило Буданов.

Росія посилила склад делегації на переговорах з Україною та США в Абу-Дабі, — Bloomberg.

Зустріч в Абу-Дабі пройде без без обговорення припинення вогню – New York Times.

9 листопада Китай на засіданні Ради Безпеки ООН висловив підтримку дипломатичним зусиллям, спрямованим на припинення війни Росії проти України.

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