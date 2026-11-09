Зустріч в Абу-Дабі пройде без без обговорення припинення вогню – New York Times

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Після дев’ятимісячної паузи 10 листопада в Абу-Дабі відновлюються мирні переговори щодо закінчення війни в Україні під керівництвом США, однак питання припинення вогню на них не розглядатиметься.

Як повідомляє The New York Times з посиланням на офіційних осіб США, переговорний процес очолюють спецпредставник адміністрації Стів Віткофф та Джаред Кушнер, а основними темами обговорення стануть післявоєнні гарантії безпеки, деескалація та гуманітарні питання.

Ідея зустрічі полягає в тому, щоб відійти від обговорення територіальних претензій і розглянути ширші питання європейської безпеки. На думку експертів, прориву в переговорах не очікують щонайменше до весни, адже Росія наразі не виявляє зацікавленості в припиненні вогню та не пом'якшує своїх вимог.

Джерело: The New York Times.

Українська делегація 9 листопада вирушила до Абу-Дабі (ОАЕ) для участі у запланованих тристоронніх переговорах за участю України, США та Росії, які готуються за організаційної сприяння Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Європейські країни не братимуть участі в тристоронніх технічних переговорах між США, Україною та рф, які заплановані на наступний місяць. Про це 28 жовтня заявив помічник путіна Юрій Ушаков.

Нагадаємо, що Росія озвучила свій порядок денний перед переговорами в Абу-Дабі.

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