Встреча в Абу-Даби пройдет без обсуждения вопроса о прекращении огня – New York Times

После девятимесячной паузы 10 ноября в Абу-Даби возобновляются мирные переговоры по прекращению войны в Украине под руководством США, однако вопрос о прекращении огня на них рассматриваться не будет.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на официальных лиц США, переговорный процесс возглавляют специальный представитель администрации Стив Виткофф и Джаред Кушнер, а основными темами обсуждения станут послевоенные гарантии безопасности, деэскалация и гуманитарные вопросы.

Идея встречи заключается в том, чтобы отойти от обсуждения территориальных претензий и рассмотреть более широкие вопросы европейской безопасности. По мнению экспертов, прорыва в переговорах не ожидается как минимум до весны, ведь Россия пока не проявляет заинтересованности в прекращении огня и не смягчает своих требований.

Источник: The New York Times.

Украинская делегация 9 ноября отправилась в Абу-Даби (ОАЭ) для участия в запланированных трехсторонних переговорах с участием Украины, США и России, которые готовятся при организационной поддержке Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Европейские страны не будут участвовать в трехсторонних технических переговорах между США, Украиной и РФ, запланированных на следующий месяц. Об этом 28 октября заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

Напомним, что Россия озвучила свою повестку дня перед переговорами в Абу-Даби.

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