Po dziewięciomiesięcznej przerwie 10 listopada w Abu Zabi wznowione zostaną rozmowy pokojowe dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych, jednak kwestia zawieszenia broni nie będzie w nich poruszana.

Jak donosi „The New York Times”, powołując się na amerykańskich urzędników, proces negocjacyjny prowadzą specjalny przedstawiciel administracji Steve Witkoff oraz Jared Kushner, a głównymi tematami rozmów będą powojenne gwarancje bezpieczeństwa, deeskalacja konfliktu oraz kwestie humanitarne.

Celem spotkania jest odejście od dyskusji na temat roszczeń terytorialnych i skupienie się na szerszych kwestiach bezpieczeństwa europejskiego. Zdaniem ekspertów przełomu w negocjacjach nie należy oczekiwać przynajmniej do wiosny, ponieważ Rosja nie wykazuje obecnie zainteresowania zawieszeniem ognia i nie łagodzi swoich żądań.

Źródło: The New York Times.

9 listopada delegacja ukraińska udała się do Abu Zabi (ZEA), aby wziąć udział w zaplanowanych trójstronnych rozmowach z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji, które są przygotowywane przy wsparciu organizacyjnym Steve’a Witkofa i Jareda Kushnera.

Kraje europejskie nie wezmą udziału w trójstronnych rozmowach technicznych między USA, Ukrainą a Federacją Rosyjską, zaplanowanych na przyszły miesiąc. Poinformował o tym 28 października doradca Putina Jurij Uszakow.

Przypomnijmy, że Rosja przedstawiła swój porządek obrad przed rozmowami w Abu Zabi.

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