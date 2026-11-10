Стало известно, когда начнутся переговоры по Украине в Абу-Даби

Трехсторонняя встреча с участием Украины, США и России начнется во вторник, 10 ноября, в 11:50 по местному времени, что соответствует 09:50 по киевскому времени. Об этом сообщают российские СМИ.

Первый с февраля раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной по урегулированию войны состоится в Абу-Даби 10–11 ноября. Делегацию России на встрече возглавит Владимир Мединский. В переговорную группу войдут заместители главы МИД РФ Михаил Галузин и Сергей Рябков.

В то же время украинскую делегацию возглавил руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. В ее состав также вошел глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Россия усилила состав делегации на переговорах с Украиной и США в Абу-Даби, — Bloomberg.

Встреча в Абу-Даби пройдет без обсуждения вопроса о прекращении огня — New York Times.

9 ноября Китай на заседании Совета Безопасности ООН выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны России против Украины.

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