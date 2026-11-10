Wiadomo już, kiedy rozpoczną się rozmowy dotyczące Ukrainy w Abu Zabi

Trójstronne spotkanie z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji rozpocznie się we wtorek, 10 listopada, o godz. 11:50 czasu lokalnego, co odpowiada godz. 09:50 czasu kijowskiego. Informują o tym rosyjskie media.

Pierwsza od lutego runda trójstronnych rozmów między Rosją, Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą w sprawie zakończenia wojny odbędzie się w Abu Zabi w dniach 10–11 listopada. Delegacji rosyjskiej na spotkaniu przewodniczyć będzie Władimir Medyński. W skład grupy negocjacyjnej wejdą zastępcy ministra spraw zagranicznych RF Michaił Galuzin i Siergiej Riabkow.

Z kolei na czele delegacji ukraińskiej stanął szef Służby Wywiadu Zagranicznego Rustem Umerow. W jej skład wchodzi również szef Biura Prezydenta Kirill Budanow.

Rosja wzmocniła skład delegacji na rozmowach z Ukrainą i USA w Abu Zabi — podaje Bloomberg.

Spotkanie w Abu Zabi odbędzie się bez omawiania kwestii zawieszenia broni – informuje New York Times.

9 listopada Chiny na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ wyraziły poparcie dla wysiłków dyplomatycznych mających na celu zakończenie wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

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