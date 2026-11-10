В Перу установили самую высокую в мире статую Папы Римского Льва XIV — Reuters

Власти перуанского города Кальяо открыли 14-метровую статую Папы Римского Льва XIV, которую местный муниципалитет называет самой высокой в мире скульптурой понтифика. Монумент установили на побережье Тихого океана накануне прибытия главы Католической церкви в Перу.

Торжественное открытие состоялось 9 ноября в приморском парке Кальяо при участии сотен местных жителей и в сопровождении молодежного хора. Конструкция монумента высотой 14 метров состоит из 10-метровой скульптуры понтифика в белом папском облачении с распростертыми руками и 4-метрового постамента. Над созданием памятника из стали, стекловолокна и смолы перуанские художники Рафаэль Гутьеррес и Дэйви Вонг работали в течение 45 дней.

Визит Папы Римского Льва XIV в Перу начнётся 11 ноября в рамках 12-дневного турне по Южной Америке. Эта поездка имеет для понтифика особое значение, поскольку он долгое время работал миссионером в этой стране, занимал должность епископа города Чиклайо и имеет перуанское гражданство.

Источник: Информационное агентство Reuters.

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