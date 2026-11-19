Европейская комиссия подала в Суд Европейского союза иск против Польши из-за неполного внедрения норм по предотвращению крупных промышленных аварий и ограничению их последствий для людей и окружающей среды. Об этом сообщает RMF24.

Претензии в сфере промышленной безопасности

Дело касается директивы Seveso III, которая регулирует работу предприятий, где возможны утечки опасных веществ, пожары или взрывы. Она распространяется примерно на 11 тысяч компаний в ЕС, прежде всего в химической, нефтехимической, топливной и складской отраслях.

По мнению Еврокомиссии, Польша не обеспечила надлежащее составление предприятиями полных отчетов по безопасности и их предоставление местным общинам. Такие документы должны информировать жителей о рисках, связанных с деятельностью промышленных объектов вблизи их домов.

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Комиссия также указала на недостатки в планах спасательных операций, правилах пространственного планирования и действиях государственных органов после серьезных аварий. Производство по этому делу началось в 2021 году. Польские власти заявляли о намерении дополнить национальные нормы, однако Еврокомиссия считает принятые меры недостаточными. Если Суд ЕС установит нарушение законодательства Европейского союза, Польше могут грозить финансовые санкции.

Отдельное производство по шахтам

Одновременно Еврокомиссия начала новую процедуру против Польши из-за работы угольных шахт. По данным Комиссии, часть предприятий могла продолжать добычу без необходимых оценок воздействия на окружающую среду, а десять шахт до сих пор функционируют без таких оценок.

Европейские правила предусматривают предварительную проверку возможного влияния горнодобывающих проектов на здоровье людей, воду, воздух, почву и природу. Если риск является существенным, должна проводиться полная экологическая оценка. Еврокомиссия отметила, что Польша нарушила эти требования в 2018 году, когда продлила ранее выданные концессии без экологических решений. У Польши есть два месяца, чтобы ответить на претензии Комиссии.

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