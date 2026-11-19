欧洲委员会因波兰未完全落实有关预防重大工业事故及限制其对人员和环境影响的规定，已向欧盟法院对波兰提起诉讼。据RMF24报道。

对工业安全的质疑

此案涉及《塞维索III指令》，该指令规范可能发生危险物质泄漏、火灾或爆炸的企业运营。该指令适用于欧盟约1.1万家公司，主要涉及化工、石化、燃料和仓储行业。

欧洲委员会认为，波兰未能确保企业妥善编制完整的安全报告，并将其提供给当地社区。这些文件应告知居民其住所附近工业设施活动所带来的风险。

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委员会还指出，救援行动计划、空间规划规则以及严重事故发生后国家机关的行动存在不足。该案程序于2021年启动。波兰当局曾表示打算补充国家规定，但欧洲委员会认为所采取的措施不足。如果欧盟法院认定违反欧盟法律，波兰可能面临经济处罚。

关于矿山的单独程序

与此同时，欧洲委员会因煤矿运营问题对波兰启动了新的程序。根据委员会的数据，部分企业可能在未进行必要环境影响评估的情况下继续开采，另有10座矿山至今仍未进行此类评估便在运营。

欧洲规则规定，应事先审查采矿项目可能对人类健康、水、空气、土壤和自然造成的影响。如果风险重大，则必须进行全面环境评估。欧洲委员会指出，波兰在2018年违反了这些要求，当时其在未作出环境决定的情况下延长了此前颁发的特许权。波兰有两个月时间回应委员会的质疑。

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