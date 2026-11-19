罗伯特·帕丁森获选出演詹姆斯·邦德一角，合同中附带了特殊条款。 据媒体报道，这位演员仅同意出演三部007系列电影，而其他候选人则被提供了一份四部电影的合约。此外，帕丁森被承诺将获得大幅更高的片酬，但具体金额尚未公开。

关于这位演员可能出演邦德的消息在社交媒体Threads上引发了热烈讨论。 网友们调侃“吸血鬼邦德”，提及他在《暮光之城》中的角色，并将其与乌克兰演员塔拉斯·齐姆巴柳克进行对比。

这一选角在影迷中引发了争议。一部分人认为，这位演员能为该系列带来新观众，并改变007特工的传统形象；另一些人则指出，他的提名打破了邦德系列长久以来的选角传统。

影评人德米特罗·西多连科在Facebook帖子中分享了自己的见解。他指出，帕丁森是首位在出演邦德之前就已担任过多个大型电影系列“门面”的演员。

据西多连科介绍，当芭芭拉·布罗科利和迈克尔·威尔逊掌管该系列时，选角过程中始终遵循两项重要原则。首先，饰演詹姆斯·邦德的演员必须是英国人。 其次，制片人更倾向于选择尚未成为其他大型电影系列代言人的演员。

这位影评人认为，制片人需要的并非现成的超级英雄，而是一位能让观众首先联想到詹姆斯·邦德的演员。 正因如此，在最终未能获得该角色的候选人中，包括因饰演超人而闻名的亨利·卡维尔，以及饰演洛基的汤姆·希德勒斯顿。

相比之下，罗伯特·帕丁森已经出演过几个知名角色：包括《暮光之城》中的吸血鬼爱德华·卡伦、《哈利·波特》中的塞德里克·迪戈里，以及同名电影《蝙蝠侠》中的蝙蝠侠。

与此同时，西多连科认为，这位演员的高知名度可能成为该系列电影的一大优势。 在《暮光之城》之后，帕丁森成功地证明了自己作为戏剧演员的实力，因此这位新任邦德不仅可能吸引007特工的资深粉丝，还有可能吸引那些此前未曾关注该系列电影的观众。

这位影评人还提到了该系列所有权的变更。2022年，亚马逊收购了米高梅（MGM），并于2025年获得了对邦德系列的创意控制权。 西多连科认为，这可能意味着向另一种商业模式的转变：公司不再仅专注于电影，而是可能在不同平台上拓展詹姆斯·邦德的宇宙。

他以由《杀手》系列开发商打造的电子游戏《007 First Light》为例。这位影评人推测，未来该系列可能会拓展其他形式，特别是电视剧以及以配角为主角的衍生作品。

乌克兰心理治疗师协会成员、教练兼商业培训师埃琳娜·叶利谢耶娃也分享了她对帕丁森获任的看法。 她坦言，这位演员从未是她的心头好，但认为他作为007特工的现代诠释人选颇具看点。

“帕丁森身上有阳刚之气。但这种阳刚之气与众不同。与所有前任邦德截然不同。可以说，这种阳刚之气略带几分‘不完美’，”这位作者在Facebook上写道。

叶利谢耶娃将这位未来的007扮演者与此前饰演过007的演员进行了比较，特别是肖恩·康纳利和皮尔斯·布鲁斯南。 与此同时，她将丹尼尔·克雷格称为自己最喜欢的詹姆斯·邦德，并特别提到了他的蓝眼睛和阴郁的气质。

这位博主还提到了帕丁森在《奥德赛》中的角色，在她看来，这位演员展现了塑造复杂甚至令人反感角色的能力。

“他会演绎出怎样的邦德——让我们拭目以待。 所以我还是会去看这部新邦德电影的。说实话，我既不喜欢布罗斯南，更不喜欢蒂莫西·道尔顿，也不喜欢康纳利。尽管我尊重这些演员，”叶利谢耶娃总结道。

Threads上的用户也在热议帕丁森的这一任命。 特别是，帖子作者克塞尼亚·迈（Ksenia Mai）询问了粉丝们，他们希望谁来饰演007特工。在备选人选中，卡勒姆·特纳、尼古拉斯·霍尔特和亨利·卡维尔被提及的次数最多。

部分评论者遗憾卡勒姆·特纳未能获得该角色。另一些人则认为，亨利·卡维尔更符合詹姆斯·邦德的经典形象。 此外，网友们还提到了因在电影《疯狂的麦克斯：狂暴之路》中饰演纳克斯而闻名的尼古拉斯·霍尔特。

与此同时，也有人支持帕丁森的选角。一位网友指出，在讨论了其他候选人后，她认为他是最佳人选。另一位则推测，这位演员的人气及其演技可能在选拔过程中起到了决定性作用。

社交媒体上也不乏针对这一新任命的调侃。网友们建议对帕丁森当选感到失望的人，不妨安慰自己说，邦德一角至少没落入乌克兰演员塔拉斯·齐姆巴柳克之手。 还有人打趣道，尽管帕丁森饰演过蝙蝠侠和007特工，但观众每年还是会重温他出演吸血鬼的四部电影——这很可能指的是《暮光之城》系列。 有评论推测，帕丁森只是在等待适合他的角色空缺；还有评论猜测，这位演员曾希望出演《龙之屋》，尽管目前尚无证据支持这一说法。

据《Page Six》援引《Puck News》的报道称。