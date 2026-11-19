Wybór Roberta Pattinsona do roli Jamesa Bonda wiąże się ze szczególnymi warunkami umowy. Według doniesień mediów aktor zgodził się zagrać jedynie w trzech filmach o agencie 007, podczas gdy innym kandydatom proponowano kontrakt na cztery filmy. Ponadto Pattinsonowi obiecano znacznie wyższy honorarium, jednak konkretna kwota nie została ujawniona.

Wiadomość o możliwym pojawieniu się aktora w roli Bonda wywołała ożywioną dyskusję w serwisie społecznościowym Threads. Użytkownicy żartują na temat „Bonda-wampira”, przywołują jego rolę w „Zmierzchu” i dostrzegają podobieństwa do ukraińskiego aktora Tarasa Cymbaliuka.

Ta nominacja wywołała dyskusje wśród kinomanów. Jedni uważają, że aktor może przyciągnąć do serii nową publiczność i zmienić znany wizerunek agenta 007. Inni zwracają uwagę na to, że jego kandydatura narusza długoletnie tradycje castingowe serii o Bondzie.

Swoimi przemyśleniami podzielił się w poście na Facebooku krytyk filmowy Dmytro Sydorenko. Zwrócił uwagę na fakt, że Pattinson stał się pierwszym odtwórcą roli Bonda, który wcześniej był już twarzą kilku wielkich serii filmowych.

Według Sydorenko, kiedy serią kierowali Barbara Broccoli i Michael Wilson, podczas castingu przestrzegano dwóch ważnych zasad. Po pierwsze, odtwórca roli Jamesa Bonda musiał być Brytyjczykiem. Po drugie, producenci preferowali aktorów, którzy nie byli jeszcze twarzą innej dużej serii filmowej.

Zdaniem krytyka filmowego producenci nie potrzebowali gotowego superbohatera, lecz aktora, którego widzowie będą kojarzyć przede wszystkim z Jamesem Bondem. Właśnie dlatego wśród kandydatów do tej roli, którzy ostatecznie jej nie otrzymali, znaleźli się Henry Cavill, znany z roli Supermana, oraz Tom Hiddleston, który zagrał Lokiego.

Z kolei Robert Pattinson ma już na koncie kilka znanych ról: wampira Edwarda Cullena w „Zmierzchu”, Cedrika Digory’ego w „Harrym Potterze” oraz Batmana w filmie o tym samym tytule.

Jednocześnie Sidorenko uważa, że rozpoznawalność aktora może stać się atutem dla serii. Po serii „Zmierzch” Pattinson zdołał dać się poznać jako aktor dramatyczny, dlatego nowy Bond może potencjalnie zainteresować nie tylko wieloletnich fanów agenta 007, ale także widzów, którzy wcześniej nie śledzili tej serii filmów.

Krytyk filmowy zwrócił również uwagę na zmianę właścicieli serii. W 2025 roku Amazon przejął kontrolę twórczą nad serią o Bondzie po przejęciu MGM w 2022 roku. Według Sydorenka może to oznaczać przejście na inny model biznesowy: zamiast skupiać się wyłącznie na kinie, firma może rozwijać świat Jamesa Bonda na różnych platformach.

Jako przykład podał grę wideo „007 First Light”, stworzoną przez twórców serii Hitman. Krytyk filmowy przypuszcza, że w przyszłości seria może zyskać również inne formaty, w szczególności seriale i spin-offy poświęcone postaciom drugoplanowym.

Swoimi wrażeniami na temat wyboru Pattinsona podzieliła się również Olena Yeliseyeva – członkini Ukraińskiego Związku Psychoterapeutów, coach i trenerka biznesowa. Przyznała, że aktor nigdy nie był jej ulubieńcem, jednak uważa jego kandydaturę za interesującą z punktu widzenia współczesnej interpretacji agenta 007.

„Pattinson ma w sobie męskość. Ale jest ona inna. Zupełnie nie przypomina wszystkich poprzednich Bondów. Jest, że tak powiem, nieco złamana” – napisała autorka wpisu na Facebooku.

Jelisejewa porównała przyszłego odtwórcę tej roli z poprzednimi aktorami, którzy wcielali się w agenta 007, w szczególności z Seanem Connerym i Piercem Brosnanem. Jednocześnie jako swojego ulubionego Jamesa Bonda wskazała Daniela Craiga, zwracając uwagę na jego niebieskie oczy i ponury wizerunek.

Autorka wspomniała również o roli Pattinsona w filmie „Odyseja”, gdzie, jej zdaniem, aktor wykazał się umiejętnością tworzenia postaci niejednoznacznych, a nawet budzących odrazę.

„Jakim będzie Bondem – zobaczymy. Więc jednak obejrzę tego nowego Bonda. Bo szczerze mówiąc, nie podobał mi się ani Brosnan, ani tym bardziej Timothy Dalton, ani Connery. Chociaż wszystkich tych aktorów szanuję” – podsumowała Jelisejewa.

O wyborze Pattinsona dyskutują również użytkownicy Threads. W szczególności autorka wpisu Ksenia Mai zapytała obserwujących, kogo chcieliby zobaczyć w roli agenta 007. Wśród alternatywnych kandydatów najczęściej wymieniano Calluma Turnera, Nicholasa Holta i Henry’ego Cavilla.

Część komentujących ubolewa, że rola nie przypadła Callumowi Turnerowi. Inni uważają, że Henry Cavill bardziej pasuje do klasycznego wizerunku Jamesa Bonda. Użytkownicy wspominali również o Nicolasie Holcie, znanym z roli Naxa w filmie „Mad Max: Droga gniewu”.

Jednocześnie znaleźli się też tacy, którzy poparli wybór Pattinsona. Jedna z użytkowniczek zauważyła, że po rozważeniu innych kandydatur uważa go za najlepszy wybór. Inna zasugerowała, że popularność aktora i jego umiejętności aktorskie mogły mieć decydujące znaczenie przy podejmowaniu decyzji.

W mediach społecznościowych nie zabrakło też żartów na temat nowej nominacji. Użytkownicy sugerowali rozczarowanym wyborem Pattinsona, by pocieszyli się tym, że rola Bonda nie trafiła do ukraińskiego aktora Tarasa Cymbaliuka. Żartowano również, że pomimo ról Batmana i agenta 007 widzowie i tak co roku oglądają cztery filmy, w których Pattinson zagrał wampira – prawdopodobnie chodzi o sagę „Zmierzch”. W jednym z komentarzy zasugerowano, że Pattinson po prostu czeka, aż zwolni się dla niego miejsce, a w innym wyrażono przypuszczenie, że aktor chciał zagrać w serialu „Dom smoka”, choć nie ma na to żadnych dowodów.

Informację tę podaje serwis Page Six, powołując się na Puck News.