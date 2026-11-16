Роберт Паттінсон стане наступним Джеймсом Бондом — Cyprus Mail

Британський актор Роберт Паттінсон стане наступним виконавцем ролі Джеймса Бонда у тривалій шпигунській кіносерії. Про це в понеділок оголосив офіційний акаунт 007 в Instagram, повідомляє Cyprus Mail.

Після Деніела Крейґа

Видання зазначає, що Паттінсон стане першим актором, який візьме на себе цю роль після завершення участі Деніела Крейґа у серії. Джеймс Бонд — персонаж цієї шпигунської кіносерії, відомий також за позначенням 007.

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Коментар актора

У коментарі, наведеному в публікації, Паттінсон назвав Джеймса Бонда одним із найлегендарніших персонажів кіно. За словами актора, довіра зіграти агента 007 є для нього честю всього життя.

Оголошення оприлюднили в понеділок через офіційний Instagram-акаунт 007. Паттінсон є британським актором. У своїй заяві він наголосив на особливому значенні цієї ролі для себе.

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