Роберт Паттинсон станет следующим Джеймсом Бондом — Cyprus Mail

Британский актер Роберт Паттинсон станет следующим исполнителем роли Джеймса Бонда в продолжительной шпионской кинофраншизе. Об этом в понедельник объявил официальный аккаунт 007 в Instagram, сообщает Cyprus Mail.

После Дэниела Крейга

Издание отмечает, что Паттинсон станет первым актером, который возьмет на себя эту роль после завершения участия Дэниела Крейга в серии. Джеймс Бонд — персонаж этой шпионской киносерии, также известный под обозначением 007.

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Комментарий актера

В комментарии, приведенном в публикации, Паттинсон назвал Джеймса Бонда одним из самых легендарных персонажей кино. По словам актера, доверие сыграть агента 007 является для него честью всей жизни.

Объявление было опубликовано в понедельник через официальный Instagram-аккаунт 007. Паттинсон является британским актером. В своем заявлении он подчеркнул особое значение этой роли для себя.

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