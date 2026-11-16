Судья Томас поставил под сомнение запреты на ношение оружия — The Hill

Верховный суд США отказался рассматривать иск против запрета штата Мэриленд на ношение огнестрельного оружия в так называемых чувствительных местах, в частности в общественном транспорте и государственных парках. В то же время судья Кларенс Томас заявил, что суду следует вернуться к этому вопросу в другом деле, сообщает The Hill.

Позиция Томаса

Томас поддержал решение коллег не вмешиваться в это дело на нынешнем этапе. Он пояснил, что каждая категория мест, на которые распространяется ограничение в Мэриленде, поднимает отдельные правовые вопросы, а сам иск слишком широко оспаривал запреты.

В то же время судья выразил серьезные сомнения в том, соответствуют ли многие такие масштабные ограничения исторической традиции регулирования оборота оружия в США. По его мнению, в надлежащем деле суд должен определить, совместимы ли конкретные законы о чувствительных местах с правом носить оружие в общественном пространстве. Томас также дал понять, что поддержал бы рассмотрение будущего иска, если бы он был узко сфокусирован.

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Какие ограничения действуют в Мэриленде

Ограничения штата распространяются на объекты общественного транспорта, казино, заведения, где продают алкоголь, государственные парки, медицинские учреждения и другие места. Томас отметил, что совокупный эффект таких правил может запретить оружие везде, где люди собираются, чтобы поесть, отдохнуть, развлечься или реализовать свободу слова.

В 2022 году Томас написал мнение большинства Верховного суда, установившее, что меры контроля за оборотом оружия должны соответствовать исторической традиции американского регулирования, чтобы не противоречить Второй поправке к Конституции США. После этого суды отменили ряд ограничений, принятых штатами и местными властями. В следующем месяце Верховный суд должен заслушать аргументы по делам о запретах на винтовки AR-15, введенных в районе Чикаго и штате Коннектикут.

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