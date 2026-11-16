托马斯大法官质疑携枪禁令——《国会山报》

美国最高法院拒绝审理一项针对马里兰州在所谓敏感场所禁止携带枪支的诉讼，这些场所包括公共交通工具和州立公园。与此同时，克拉伦斯·托马斯大法官表示，法院应在另一起案件中重新审议这一问题，据《国会山报》报道。

托马斯的立场

托马斯支持同僚在现阶段不介入此案的决定。他解释说，马里兰州限制措施所涵盖的每一类场所都涉及不同的法律问题，而该诉讼本身对禁令提出的挑战过于宽泛。

与此同时，这位大法官对许多此类广泛限制是否符合美国枪支监管的历史传统表示严重怀疑。他认为，在适当的案件中，法院应确定具体的敏感场所法律是否与在公共场所携带枪支的权利相容。托马斯还表示，如果未来的诉讼范围足够狭窄，他会支持审理。

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马里兰州实施哪些限制

该州的限制适用于公共交通设施、赌场、销售酒类的场所、州立公园、医疗机构及其他地点。托马斯指出，这些规定的综合效果可能会在任何人们聚集用餐、休息、娱乐或行使言论自由的地方禁止携带枪支。

2022年，托马斯撰写了最高法院多数意见，确立了枪支管制措施必须符合美国监管的历史传统，才不会违反美国宪法第二修正案。此后，法院撤销了由各州和地方当局通过的一系列限制措施。下个月，最高法院将听取有关芝加哥地区和康涅狄格州实施的AR-15步枪禁令案件的辩论。

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