Sędzia Thomas podważa zakazy noszenia broni — The Hill

Sąd Najwyższy USA odmówił rozpatrzenia pozwu przeciwko zakazowi noszenia broni palnej w tak zwanych miejscach wrażliwych w stanie Maryland, w tym w transporcie publicznym i parkach stanowych. Jednocześnie sędzia Clarence Thomas stwierdził, że sąd powinien powrócić do tej kwestii w innej sprawie, informuje The Hill.

Stanowisko Thomasa

Thomas poparł decyzję swoich kolegów, by nie ingerować w tę sprawę na obecnym etapie. Wyjaśnił, że każda kategoria miejsc objętych ograniczeniem w Maryland rodzi odrębne kwestie prawne, a sam pozew zbyt szeroko kwestionował zakazy.

Jednocześnie sędzia wyraził poważne wątpliwości, czy wiele tak szeroko zakrojonych ograniczeń jest zgodnych z historyczną tradycją regulowania obrotu bronią w USA. Jego zdaniem w odpowiedniej sprawie sąd powinien ustalić, czy konkretne przepisy dotyczące miejsc wrażliwych są zgodne z prawem do noszenia broni w przestrzeni publicznej. Thomas dał również do zrozumienia, że poparłby rozpatrzenie przyszłego pozwu, gdyby był on wąsko skoncentrowany.

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Jakie ograniczenia obowiązują w Maryland

Ograniczenia stanowe obejmują obiekty transportu publicznego, kasyna, lokale sprzedające alkohol, parki stanowe, placówki medyczne i inne miejsca. Thomas zaznaczył, że łączny efekt takich przepisów może zakazać broni wszędzie tam, gdzie ludzie gromadzą się, by jeść, odpoczywać, korzystać z rozrywki lub realizować wolność słowa.

W 2022 roku Thomas napisał opinię większości Sądu Najwyższego, która ustanowiła, że środki kontroli obrotu bronią muszą być zgodne z historyczną tradycją amerykańskich regulacji, aby nie naruszać Drugiej Poprawki do Konstytucji USA. Od tego czasu sądy uchyliły szereg ograniczeń przyjętych przez stany i władze lokalne. W przyszłym miesiącu Sąd Najwyższy ma wysłuchać argumentów w sprawach dotyczących zakazów karabinów AR-15 wprowadzonych w rejonie Chicago i w stanie Connecticut.

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