Robert Pattinson zostanie kolejnym Jamesem Bondem — Cyprus Mail

Brytyjski aktor Robert Pattinson zostanie kolejnym odtwórcą roli Jamesa Bonda w długoletniej szpiegowskiej serii filmowej. W poniedziałek ogłosiło to oficjalne konto 007 na Instagramie, informuje Cyprus Mail.

Po Danielu Craigu

Publikacja zaznacza, że Pattinson będzie pierwszym aktorem, który podejmie się tej roli po zakończeniu udziału Daniela Craiga w serii. James Bond jest postacią tej szpiegowskiej serii filmowej, znaną także pod oznaczeniem 007.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Komentarz aktora

W komentarzu przytoczonym w publikacji Pattinson nazwał Jamesa Bonda jedną z najbardziej legendarnych postaci kina. Według aktora zaufanie mu w kwestii zagrania agenta 007 jest dla niego zaszczytem całego życia.

Ogłoszenie opublikowano w poniedziałek za pośrednictwem oficjalnego konta 007 na Instagramie. Pattinson jest brytyjskim aktorem. W swoim oświadczeniu podkreślił szczególne znaczenie tej roli dla siebie.

Czytaj nas na