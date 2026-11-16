Bitcoin spadł do 62 tys. dolarów i częściowo odrobił straty — CNBC

Bitcoin w weekend spadł do 62 tys. dolarów — najniższego poziomu od sierpnia — na tle fali przymusowych likwidacji długich pozycji. W poniedziałek rano kryptowaluta częściowo odrobiła spadek i wzrosła do około 64 tys. dolarów, podaje CNBC.

Likwidacje długich pozycji

W ciągu tygodnia kurs bitcoina spadł poniżej ważnych technicznych poziomów wsparcia, w tym poniżej 200-dniowej średniej kroczącej, która wynosiła około 73 tys. dolarów. Spowodowało to kaskadę likwidacji długich pozycji: traderzy byli zmuszeni sprzedawać aktywa po cenie rynkowej, aby spłacić długi, co pogłębiło spadek notowań.

Według CoinGlass w sobotę wieczorem na monitorowanych giełdach zlikwidowano długie pozycje w bitcoinie o wartości ponad 165 mln dolarów. W piątek wskaźnik ten wyniósł 629 mln dolarów, a w czwartek — prawie 700 mln dolarów. Bitcoin odnotował szósty z rzędu tydzień spadków.

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Poziomy obserwowane przez analityków

Analityk Nansen Nikolai Sondergaard nazwał przedział 60–62 tys. dolarów kolejnym ważnym testem dla bitcoina. Jego zdaniem spadek poniżej 60 tys. dolarów jest możliwy, jeśli wyniki Nvidii nasilą wyprzedaż akcji spółek technologicznych. Zauważył też, że osłabienie dolara i spadek realnych rentowności mogłyby zmniejszyć presję na aktywa ryzykowne.

Edwin Mata, dyrektor generalny platformy tokenizacyjnej Brickken, uważa, że po zakończeniu przymusowej sprzedaży do trwałego odbicia kursu potrzebna będzie aktywność kupujących na rynku spot.

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