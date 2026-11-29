W Demokratycznej Republice Konga w wyniku epidemii Eboli zmarło 6025 osób, a liczba potwierdzonych przypadków zakażenia osiągnęła 12 254 w ośmiu prowincjach. Cyprus Mail przytacza dane rządowe opublikowane w sobotę.

Najcięższa epidemia w kraju

To 17. epidemia Eboli w DR Konga i najcięższa w historii kraju. Została ogłoszona 15 maja. Patogen należy do gatunku ebolawirusa Bundibugyo, przeciwko któremu nie ma zatwierdzonej szczepionki ani leczenia.

Obecna epidemia w DR Konga ustępuje skalą jedynie epidemii Eboli w Afryce Zachodniej w latach 2014–2016. Wówczas w Gwinei, Liberii i Sierra Leone zakaziło się ponad 28 600 osób, z których ponad 11 000 zmarło.

Przeszkody w powstrzymaniu choroby

Oficjalne dane wskazują, że obecna epidemia rozprzestrzenia się i powoduje zgony dwukrotnie szybciej. Eksperci ds. zdrowia jako główne przeszkody w jej powstrzymaniu wskazują chroniczny niedobór finansowania, brak zaufania do placówek medycznych oraz zagrożenie wynikające ze zbrojnej konfrontacji.

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Na początku listopada Światowa Organizacja Zdrowia informowała, że kilku pracowników medycznych przez trzy dni było uwięzionych w szpitalu z powodu zaciekłych walk w północno-wschodniej prowincji Ituri.

Współczynnik śmiertelności przypadków podczas obecnej epidemii wynosi 49%, ponieważ wielu pacjentów zgłasza się do placówek medycznych z opóźnieniem lub całkowicie unika pomocy medycznej. Według Afrykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób ponad 60% zgonów następuje poza ośrodkami leczenia.

Analiza zdjęć satelitarnych przeprowadzona przez Reuters wykazała również, że oficjalne dane o liczbie zmarłych mogą znacznie zaniżać rzeczywistą liczbę ofiar w dwóch najbardziej dotkniętych obszarach kraju.

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