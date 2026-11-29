在刚果民主共和国，已有6025人死于埃博拉疫情，八个省份的确诊感染病例数达到12,254例。《塞浦路斯邮报》援引周六公布的政府数据报道。

该国最严重的疫情暴发

这是刚果民主共和国第17次埃博拉疫情暴发，也是该国历史上最严重的一次。疫情于5月15日宣布暴发。病原体属于本迪布焦埃博拉病毒种，目前尚无获批的疫苗或治疗方法。

目前刚果民主共和国的这次疫情规模仅次于2014年至2016年西非的埃博拉疫情。当时，几内亚、利比里亚和塞拉利昂有超过28,600人感染，其中超过11,000人死亡。

遏制疾病面临的障碍

官方数据显示，当前疫情传播和导致死亡的速度快了一倍。卫生专家称，长期资金短缺、对医疗机构的不信任，以及武装对抗带来的危险，是遏制疫情的主要障碍。

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11月初，世界卫生组织表示，由于东北部伊图里省发生激烈战斗，数名医务人员被困在一家医院长达三天。

当前疫情的病死率为49%，因为许多患者延迟前往医疗机构，或完全避免寻求医疗帮助。根据非洲疾病控制和预防中心的数据，超过60%的死亡发生在治疗中心之外。

路透社进行的卫星图像分析还显示，官方死亡人数数据可能严重低估了该国两个受灾最严重地区的实际损失。

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