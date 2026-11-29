В Демократической Республике Конго от вспышки Эболы умерли 6025 человек, а число подтвержденных случаев инфекции достигло 12 254 в восьми провинциях. Такие правительственные данные, обнародованные в субботу, приводит Cyprus Mail.

Самая тяжелая вспышка в стране

Это 17-я вспышка Эболы в ДР Конго и самая тяжелая в истории страны. Ее объявили 15 мая. Возбудитель относится к виду эболавируса Бундибугио, против которого нет одобренной вакцины или лечения.

Нынешняя вспышка в ДР Конго уступает по масштабу лишь эпидемии Эболы в Западной Африке в 2014–2016 годах. Тогда в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне заразились более 28 600 человек, а более 11 000 из них умерли.

Препятствия для сдерживания болезни

Официальные данные свидетельствуют, что нынешняя вспышка распространяется и приводит к смертям вдвое быстрее. Эксперты в сфере здравоохранения называют главными препятствиями для ее сдерживания хронический дефицит финансирования, недоверие к медучреждениям и опасность из-за вооруженного противостояния.

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В начале ноября Всемирная организация здравоохранения сообщала, что несколько медработников в течение трех дней были заблокированы в больнице из-за ожесточенных боев в северо-восточной провинции Итури.

Коэффициент летальности во время нынешней вспышки составляет 49%, поскольку многие пациенты обращаются в медучреждения с опозданием или вообще избегают медицинской помощи. По данным Африканских центров контроля и профилактики заболеваний, более 60% смертей происходят вне лечебных центров.

Анализ спутниковых снимков, проведенный Reuters, также показал, что официальные данные о числе умерших могут существенно занижать реальные потери в двух наиболее пострадавших районах страны.

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