У Демократичній Республіці Конго від спалаху Еболи померли 6025 людей, а кількість підтверджених випадків інфекції сягнула 12 254 у восьми провінціях. Такі урядові дані, оприлюднені в суботу, наводить Cyprus Mail.

Найтяжчий спалах у країні

Це 17-й спалах Еболи в ДР Конго та найтяжчий в історії країни. Його оголосили 15 травня. Збудник належить до виду еболавірусу Бундібуґйо, проти якого немає схваленої вакцини чи лікування.

Нинішній спалах у ДР Конго поступається за масштабом лише епідемії Еболи в Західній Африці у 2014–2016 роках. Тоді в Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне заразилися понад 28 600 людей, а понад 11 000 із них померли.

Перешкоди для стримування хвороби

Офіційні дані свідчать, що нинішній спалах поширюється та спричиняє смерті удвічі швидше. Експерти у сфері охорони здоров’я називають головними перешкодами для його стримування хронічний дефіцит фінансування, недовіру до медзакладів і небезпеку через збройне протистояння.

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На початку листопада Всесвітня організація охорони здоров’я повідомляла, що кілька медпрацівників протягом трьох днів були заблоковані в лікарні через запеклі бої в північно-східній провінції Ітурі.

Коефіцієнт летальності під час нинішнього спалаху становить 49%, оскільки багато пацієнтів звертаються до медзакладів із запізненням або взагалі уникають медичної допомоги. За даними Африканських центрів контролю та профілактики захворювань, понад 60% смертей стаються поза лікувальними центрами.

Аналіз супутникових знімків, проведений Reuters, також засвідчив, що офіційні дані про кількість померлих можуть суттєво занижувати реальні втрати у двох найбільш уражених районах країни.

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