Биткоин упал до $62 тысяч и частично отыгрался — CNBC

Биткоин в выходные опускался до $62 тысяч — самого низкого уровня с августа — на фоне волны принудительных ликвидаций длинных позиций. В понедельник утром криптовалюта частично отыграла падение и поднялась до отметки около $64 тысяч, сообщает CNBC.

Ликвидации длинных позиций

В течение недели курс биткоина опустился ниже важных технических уровней поддержки, в том числе ниже 200-дневной скользящей средней, которая составляла около $73 тысяч. Это вызвало каскад ликвидаций длинных позиций: трейдеры были вынуждены продавать активы по рыночной цене, чтобы рассчитаться с долгами, что усилило снижение котировок.

По данным CoinGlass, в субботу вечером на отслеживаемых биржах были ликвидированы длинные позиции по биткоину на сумму более $165 млн. В пятницу этот показатель составлял $629 млн, а в четверг — почти $700 млн. Биткоин зафиксировал шестую неделю подряд со снижением.

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Уровни, за которыми следят аналитики

Аналитик Nansen Николай Сондергаард назвал диапазон $60–62 тысяч следующим важным тестом для биткоина. По его мнению, падение ниже $60 тысяч возможно, если результаты Nvidia усилят распродажу акций технологических компаний. Он также отметил, что ослабление доллара и снижение реальной доходности могли бы уменьшить давление на рисковые активы.

Генеральный директор платформы токенизации Brickken Эдвин Мата считает, что после завершения принудительных продаж для устойчивого восстановления курса потребуется активность покупателей на спотовом рынке.

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