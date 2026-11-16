Администрация США готовит временное правило экспортного контроля в отношении ИИ-чипов и дата-центров за пределами страны. Как сообщает TechCrunch, компаниям могут потребоваться лицензии на экспорт, реэкспорт или передачу ИИ-чипов и серверов в дата-центры в любой стране, если эти мощности могут предоставлять вычислительные ресурсы компаниям из Китая или других стран с ограничениями.

Контроль удаленного доступа

Планируемые ограничения должны помешать обходу действующего экспортного контроля через удаленный доступ к ИИ-инфраструктуре, размещенной за рубежом. Они будут касаться компаний из группы D:5 — стран, в отношении которых США применяют эмбарго. В эту группу входят Китай, Россия, Иран, Северная Корея и еще 18 стран.

Сейчас американские производители чипов уже должны получать лицензии для поставок ИИ-чипов компаниям, базирующимся в странах группы D:5 или принадлежащим бизнесу из этих стран. Новые требования также будут охватывать косвенный доступ к вычислительным ресурсам через посредников или брокеров. Экспортеры и операторы дата-центров должны будут проверять структуру собственности и деятельность клиентов, чтобы выяснить, не управляют ли ими представители стран группы D:5.

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Порог мощности и дополнительные страны

Правило должно применяться к дата-центрам или сетям, способным обеспечить более 12 миллионов единиц совокупной производительности обработки данных (TPP) — показателя, которым США измеряют вычислительную мощность. По оценке TechCrunch, это примерно соответствует максимальной вычислительной мощности около 750 чипов Nvidia H100 или H200.

Отдельные лицензионные требования планируют ввести для экспорта, реэкспорта или передачи передовых полупроводников в Малайзию, Сингапур, Индонезию, Таиланд и Бразилию. Министерство торговли США объяснило включение этих стран повышенным риском перенаправления товаров. В то же время требование не будет касаться чипов, предназначенных для компаний, базирующихся в США.

Действующие операторы дата-центров, услуги которых подпадут под новые правила, должны будут получить лицензии в течение 90 дней после вступления правила в силу. Ограничения не будут распространяться на коммерческие рекомендательные системы, в частности те, которые используют платформы электронной коммерции и социальные сети. Временное правило также отменяет AI Diffusion Rule, введенное администрацией Джо Байдена в январе 2025 года.

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