Administracja USA przygotowuje tymczasową zasadę kontroli eksportu chipów AI i centrów danych poza krajem. Jak podaje TechCrunch, firmy mogą potrzebować licencji na eksport, reeksport lub przekazanie chipów AI i serwerów do centrów danych w dowolnym kraju, jeśli obiekty te mogą zapewniać zasoby obliczeniowe firmom z Chin lub innych państw objętych ograniczeniami.

Kontrola zdalnego dostępu

Planowane ograniczenia mają zapobiec obchodzeniu obowiązujących kontroli eksportowych poprzez zdalny dostęp do infrastruktury AI zlokalizowanej za granicą. Będą dotyczyć firm z grupy państw D:5 — krajów, wobec których USA stosują embarga. Do tej grupy należą Chiny, Rosja, Iran, Korea Północna oraz 18 innych krajów.

Obecnie amerykańscy producenci chipów już muszą uzyskiwać licencje na dostawy chipów AI dla firm mających siedzibę w krajach grupy D:5 lub należących do przedsiębiorstw z tych krajów. Nowe wymogi obejmą również pośredni dostęp do zasobów obliczeniowych przez pośredników lub brokerów. Eksporterzy i operatorzy centrów danych będą musieli weryfikować strukturę własności oraz działalność klientów, aby ustalić, czy nie są oni kontrolowani przez przedstawicieli krajów grupy D:5.

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Próg mocy i dodatkowe kraje

Zasada ma obowiązywać w odniesieniu do centrów danych lub sieci zdolnych zapewnić ponad 12 milionów jednostek całkowitej wydajności przetwarzania danych (TPP) — wskaźnika, którym USA mierzą moc obliczeniową. Według szacunków TechCrunch odpowiada to w przybliżeniu maksymalnej mocy obliczeniowej około 750 chipów Nvidia H100 lub H200.

Odrębne wymogi licencyjne planuje się wprowadzić dla eksportu, reeksportu lub przekazania zaawansowanych półprzewodników do Malezji, Singapuru, Indonezji, Tajlandii i Brazylii. Departament Handlu USA wyjaśnił włączenie tych państw podwyższonym ryzykiem przekierowania towarów. Jednocześnie wymóg nie będzie dotyczył chipów przeznaczonych dla firm mających siedzibę w USA.

Obecni operatorzy centrów danych, których usługi zostaną objęte nowymi zasadami, będą musieli uzyskać licencje w ciągu 90 dni od wejścia zasady w życie. Ograniczenia nie obejmą komercyjnych systemów rekomendacyjnych, w tym wykorzystywanych przez platformy handlu elektronicznego i sieci społecznościowe. Tymczasowa zasada uchyla również AI Diffusion Rule, wprowadzoną przez administrację Joe Bidena w styczniu 2025 roku.

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