美国政府正在准备一项针对境外AI芯片和数据中心出口管制的临时规则。据TechCrunch报道，如果这些设施能够向来自中国或其他受限制国家的公司提供计算资源，企业可能需要获得许可，才能向任何国家的数据中心出口、再出口或转让AI芯片和服务器。

远程访问管控

计划中的限制措施旨在防止通过远程访问位于海外的AI基础设施来规避现行出口管制。这些措施将适用于D:5国家组的公司，即受到美国禁运的国家。该组包括中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜以及另外18个国家。

目前，美国芯片制造商向总部设在D:5国家组成员国或由这些国家企业所有的公司供应AI芯片时，已经必须获得许可。新要求还将涵盖通过中介机构或经纪人间接获得计算资源的情况。出口商和数据中心运营商必须核查客户的所有权结构和业务活动，以确定其是否由D:5国家组成员国的代表控制。

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算力门槛和新增国家

该规则预计将适用于能够提供超过1200万单位总处理性能（TPP）的数据中心或网络。TPP是美国用于衡量计算能力的指标。据TechCrunch估计，这大致相当于约750枚Nvidia H100或H200芯片的最大计算能力。

美国还计划对向马来西亚、新加坡、印度尼西亚、泰国和巴西出口、再出口或转让先进半导体实施单独的许可要求。美国商务部表示，将这些国家纳入范围是因为货物被转运的风险升高。同时，该要求不适用于为总部设在美国的公司准备的芯片。

其服务将受到新规则约束的现有数据中心运营商，必须在规则生效后90天内获得许可。限制措施不适用于商业推荐系统，包括电子商务平台和社交网络使用的系统。这项临时规则还废除了乔·拜登政府于2025年1月推出的AI Diffusion Rule。

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