去中心化永续期货交易所 Lighter 在发生与一名交易者账户有关的安全事件后，暂时暂停了所有提现。CoinDesk 报道称，该公司认为，原因是属于某一特定交易者的交易 API 密钥泄露。

Lighter 表示，其协议和智能合约未受影响。该交易所作为预防措施启用了 Guardian 模式，其安全委员会正在准备合约更新。该公司预计在周一结束前恢复提现。

链上资金流动

分析公司 Bitquery 追踪到，1040万美元的 USDC 稳定币从 Lighter 的以太坊合约转入一个钱包，该钱包在数分钟内将资金兑换为以太币（ETH）。根据其数据，价值约350万美元的1920枚 ETH 随后经由12个钱包被发送至 Hyperliquid 平台。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

在那里，关联账户购买了 XMR1，这是一种以加密货币门罗币命名的代币。Lighter 还表示，已识别出一个其认为可能属于攻击者的钱包。

不同的损失估计

其他研究人员估计，两个做市商账户的潜在损失为1550万美元。不过，Lighter 既未证实这一金额，也未证实有关第二次成功提现的信息。

事件发生后，该协议的原生代币 LIT 下跌超过10%，跌至2.48美元以下。截至发布时，该代币已部分回升至2.62美元，但仍较24小时前的水平低近9%。

关注我们在