Децентрализованная биржа бессрочных фьючерсов Lighter временно приостановила все выводы средств после инцидента безопасности, связанного с аккаунтом трейдера. Как сообщает CoinDesk, в компании считают, что причиной стала утечка API-ключа для торговли, принадлежавшего конкретному трейдеру.

Lighter заявила, что ее протокол и смарт-контракты не пострадали. Биржа активировала режим Guardian в качестве меры предосторожности, а ее совет безопасности готовит обновление контракта. Компания ожидала восстановить вывод средств до конца понедельника.

Движение средств в блокчейне

Аналитическая компания Bitquery отследила перевод $10,39 млн в стейблкоине USDC с Ethereum-контракта Lighter на кошелек, который в течение нескольких минут обменял средства на эфир (ETH). По ее данным, 1920 ETH, оцененные примерно в $3,5 млн, впоследствии были отправлены через 12 кошельков на платформу Hyperliquid.

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Там связанные аккаунты приобрели XMR1 — токен, названный в честь криптовалюты Monero. Lighter также сообщила, что идентифицировала кошелек, который, по ее мнению, может принадлежать злоумышленнику.

Разные оценки потерь

Другие исследователи оценили возможные потери в $15,5 млн на двух счетах маркетмейкеров. Однако Lighter не подтвердила ни эту сумму, ни информацию о втором успешном выводе средств.

После инцидента нативный токен протокола LIT подешевел более чем на 10%, опустившись ниже $2,48. На момент публикации он частично восстановился до $2,62, но все еще торговался почти на 9% ниже уровня 24-часовой давности.

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