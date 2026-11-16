Криптобіржа Lighter зупинила виведення коштів після виведення $10,4 млн — CoinDesk

Децентралізована біржа безстрокових ф'ючерсів Lighter тимчасово зупинила всі виведення коштів після інциденту безпеки, пов'язаного з обліковим записом трейдера. Як повідомляє CoinDesk, у компанії вважають, що причиною став витік API-ключа для торгівлі, який належав конкретному трейдеру.

Lighter заявила, що її протокол і смартконтракти не зазнали впливу. Біржа активувала режим Guardian як запобіжний захід, а її рада безпеки готує оновлення контракту. Компанія очікувала відновити виведення коштів до кінця понеділка.

Рух коштів у блокчейні

Аналітична компанія Bitquery відстежила переказ 10,39 млн доларів у стейблкоїні USDC з Ethereum-контракту Lighter на гаманець, який за кілька хвилин обміняв кошти на ефір (ETH). За її даними, 1920 ETH, оцінених приблизно у 3,5 млн доларів, надалі надіслали через 12 гаманців на платформу Hyperliquid.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Там пов'язані облікові записи придбали XMR1 — токен, названий на честь криптовалюти Monero. Lighter також повідомила, що ідентифікувала гаманець, який, на її думку, може належати зловмиснику.

Різні оцінки втрат

Інші дослідники оцінили можливі втрати у 15,5 млн доларів на двох рахунках маркетмейкерів. Однак Lighter не підтвердила ані цю суму, ані інформацію про друге успішне виведення коштів.

Після інциденту нативний токен протоколу LIT подешевшав більш ніж на 10% — нижче 2,48 долара. На момент публікації він частково відновився до 2,62 долара, але все ще торгувався майже на 9% нижче за рівень добової давнини.

Читай нас у