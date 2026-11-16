Zdecentralizowana giełda kontraktów futures bez terminu wygaśnięcia Lighter tymczasowo wstrzymała wszystkie wypłaty po incydencie bezpieczeństwa związanym z kontem tradera. Jak informuje CoinDesk, firma uważa, że przyczyną był wyciek klucza API do handlu należącego do konkretnego tradera.

Lighter oświadczyła, że jej protokół i inteligentne kontrakty nie zostały naruszone. Giełda aktywowała tryb Guardian jako środek ostrożności, a jej rada bezpieczeństwa przygotowuje aktualizację kontraktu. Firma spodziewała się przywrócić wypłaty do końca poniedziałku.

Ruch środków w blockchainie

Firma analityczna Bitquery prześledziła transfer 10,39 mln dolarów w stablecoinie USDC z kontraktu Ethereum Lighter na portfel, który w ciągu kilku minut wymienił środki na ether (ETH). Według jej danych 1920 ETH, wycenione na około 3,5 mln dolarów, zostały następnie przesłane przez 12 portfeli na platformę Hyperliquid.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Powiązane konta kupiły tam XMR1 — token nazwany na cześć kryptowaluty Monero. Lighter poinformowała również, że zidentyfikowała portfel, który jej zdaniem może należeć do sprawcy.

Różne szacunki strat

Inni badacze oszacowali możliwe straty na 15,5 mln dolarów na dwóch kontach animatorów rynku. Lighter nie potwierdziła jednak ani tej kwoty, ani informacji o drugim udanym wyprowadzeniu środków.

Po incydencie natywny token protokołu LIT potaniał o ponad 10%, spadając poniżej 2,48 dolara. W momencie publikacji częściowo odrobił straty do 2,62 dolara, ale nadal był notowany niemal 9% poniżej poziomu sprzed 24 godzin.

Czytaj nas na