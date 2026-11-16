США готують ліцензування ШІ-чипів для закордонних датацентрів — TechCrunch

Адміністрація США готує тимчасове правило експортного контролю за ШІ-чипами та датацентрами за межами країни. Як повідомляє TechCrunch, компаніям можуть знадобитися ліцензії на експорт, реекспорт або передання ШІ-чипів і серверів до датацентрів у будь-якій країні, якщо ці потужності можуть надавати обчислювальні ресурси компаніям із Китаю чи інших обмежених країн.

Контроль віддаленого доступу

Заплановані обмеження мають перешкодити обходу чинного експортного контролю через віддалений доступ до ШІ-інфраструктури, розміщеної за кордоном. Вони стосуватимуться компаній із групи D:5 — країн, щодо яких США застосовують ембарго. До цієї групи входять Китай, Росія, Іран, Північна Корея та ще 18 країн.

Наразі американські виробники чипів уже повинні отримувати ліцензії для постачання ШІ-чипів компаніям, що базуються в країнах групи D:5 або належать бізнесу з цих країн. Нові вимоги також охоплюватимуть непрямий доступ до обчислювальних ресурсів через посередників або брокерів. Експортери й оператори датацентрів мають перевіряти структуру власності та діяльність клієнтів, щоб з'ясувати, чи не управляють ними представники країн групи D:5.

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Поріг потужності та додаткові країни

Правило має застосовуватися до датацентрів або мереж, здатних забезпечити понад 12 мільйонів одиниць сукупної продуктивності обробки даних (TPP) — показника, яким США вимірюють обчислювальну потужність. За оцінкою TechCrunch, це приблизно відповідає максимальній обчислювальній потужності близько 750 чипів Nvidia H100 або H200.

Окремі ліцензійні вимоги планують запровадити для експорту, реекспорту або передання передових напівпровідників до Малайзії, Сінгапуру, Індонезії, Таїланду та Бразилії. Міністерство торгівлі США пояснило включення цих країн підвищеним ризиком перенаправлення товарів. Водночас вимога не стосуватиметься чипів, призначених для компаній, що базуються у США.

Чинні оператори датацентрів, послуги яких підпадатимуть під нові правила, повинні будуть отримати ліцензії протягом 90 днів після набуття правилом чинності. Обмеження не поширюватимуться на комерційні рекомендаційні системи, зокрема ті, що використовують платформи електронної комерції та соціальні мережі. Тимчасове правило також скасовує AI Diffusion Rule, запроваджене адміністрацією Джо Байдена у січні 2025 року.

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