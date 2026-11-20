Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес визнав, що його уряд і він особисто припускалися помилок, під час теледебатів із лідером консервативної Народної партії Альберто Нуньєсом Фейхоо напередодні парламентських виборів 29 листопада. Як повідомляє France 24, це була єдина особиста телевізійна зустріч двох головних претендентів у виборчій кампанії.

«Мій уряд не був ідеальним, я припускався помилок. Але я також цілком усвідомлюю, що ми завжди керували у правильному напрямку», — сказав Санчес на початку дебатів. Він послався на показники економічного зростання та зайнятості, заявивши, що країна перебуває у кращому стані, ніж у 2018 році, коли він прийшов до влади.

Суперечка про економіку і житло

Фейхоо відкинув оцінку прем’єра та зосередився на вартості життя, податках і житловій кризі. За його словами, наявність роботи не гарантує ані можливості звести кінці з кінцями, ані можливості дозволити собі житло. Лідер Народної партії також заявив, що уряд не зробив достатньо, аби запобігти загостренню житлової кризи.

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Фейхоо згадав корупційні скандали, які, за його словами, торкнулися родичів Санчеса та високопосадовців із Соціалістичної партії. Він також звинуватив уряд Санчеса у відповідальності за два цьогорічні зіткнення швидкісних поїздів, унаслідок яких, за даними France 24, загинули 115 людей.

Можлива роль Vox

Соціалісти Санчеса, за даними більшості опитувань, поступаються Народній партії. Очікується, що консерватори можуть здобути найбільше місць у парламенті, однак без абсолютної більшості. За такого сценарію вирішальну роль може отримати ультраправа партія Vox, третя за чисельністю сила в парламенті, яка вже входила до регіональних урядів разом із Народною партією.

Санчес попередив, що коаліція Народної партії та Vox може скасувати здобуті соціальні права й економічні досягнення. Він також захищав ліберальніший підхід свого уряду до міграції, тоді як Фейхоо розкритикував цю політику. У квітні Іспанія схвалила план легалізації сотень тисяч мігрантів без документів, які вже проживають у країні та відповідають вимогам щодо терміну проживання й іншим умовам.

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