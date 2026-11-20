Premier Hiszpanii Pedro Sánchez przyznał, że jego rząd i on osobiście popełniali błędy podczas telewizyjnej debaty z liderem konserwatywnej Partii Ludowej Alberto Núñezem Feijóo przed wyborami parlamentarnymi 29 listopada. Jak podaje France 24, było to jedyne osobiste telewizyjne spotkanie dwóch głównych pretendentów w kampanii wyborczej.

„Mój rząd nie był idealny, popełniałem błędy. Ale mam również pełną świadomość, że zawsze rządziliśmy we właściwym kierunku” — powiedział Sánchez na początku debaty. Powołał się na wskaźniki wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, twierdząc, że kraj jest w lepszej sytuacji niż w 2018 roku, gdy objął władzę.

Spór o gospodarkę i mieszkalnictwo

Feijóo odrzucił ocenę premiera i skoncentrował się na kosztach życia, podatkach oraz kryzysie mieszkaniowym. Jego zdaniem posiadanie pracy nie gwarantuje ani możliwości związania końca z końcem, ani możliwości pozwolenia sobie na mieszkanie. Lider Partii Ludowej stwierdził także, że rząd nie zrobił wystarczająco dużo, aby zapobiec pogłębianiu się kryzysu mieszkaniowego.

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Feijóo wspomniał o skandalach korupcyjnych, które, jak powiedział, dotknęły krewnych Sáncheza oraz wysokich przedstawicieli Partii Socjalistycznej. Oskarżył również rząd Sáncheza o odpowiedzialność za dwie tegoroczne kolizje pociągów dużych prędkości, w których, według France 24, zginęło 115 osób.

Możliwa rola Vox

Socjaliści Sáncheza, według większości sondaży, przegrywają z Partią Ludową. Oczekuje się, że konserwatyści mogą zdobyć najwięcej mandatów w parlamencie, jednak bez bezwzględnej większości. W takim scenariuszu decydującą rolę może odegrać skrajnie prawicowa partia Vox, trzecia co do wielkości siła w parlamencie, która już wchodziła w skład rządów regionalnych wraz z Partią Ludową.

Sánchez ostrzegł, że koalicja Partii Ludowej i Vox może cofnąć zdobyte prawa społeczne i osiągnięcia gospodarcze. Bronił także bardziej liberalnego podejścia swojego rządu do migracji, podczas gdy Feijóo skrytykował tę politykę. W kwietniu Hiszpania zatwierdziła plan legalizacji setek tysięcy nieudokumentowanych migrantów, którzy już mieszkają w kraju i spełniają wymogi dotyczące okresu pobytu oraz inne warunki.

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