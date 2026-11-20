Премьер-министр Испании Педро Санчес признал, что его правительство и он лично допускали ошибки во время теледебатов с лидером консервативной Народной партии Альберто Нуньесом Фейхоо в преддверии парламентских выборов 29 ноября. Как сообщает France 24, это была единственная личная телевизионная встреча двух главных претендентов в избирательной кампании.

«Мое правительство не было идеальным, я допускал ошибки. Но я также полностью осознаю, что мы всегда управляли в правильном направлении», — сказал Санчес в начале дебатов. Он сослался на показатели экономического роста и занятости, заявив, что страна находится в лучшем состоянии, чем в 2018 году, когда он пришел к власти.

Спор об экономике и жилье

Фейхоо отверг оценку премьера и сосредоточился на стоимости жизни, налогах и жилищном кризисе. По его словам, наличие работы не гарантирует ни возможности сводить концы с концами, ни возможности позволить себе жилье. Лидер Народной партии также заявил, что правительство не сделало достаточно, чтобы предотвратить усугубление жилищного кризиса.

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Фейхоо упомянул коррупционные скандалы, которые, по его словам, затронули родственников Санчеса и высокопоставленных представителей Социалистической партии. Он также обвинил правительство Санчеса в ответственности за два столкновения высокоскоростных поездов в этом году, в результате которых, по данным France 24, погибли 115 человек.

Возможная роль Vox

Социалисты Санчеса, согласно большинству опросов, уступают Народной партии. Ожидается, что консерваторы могут получить наибольшее число мест в парламенте, однако без абсолютного большинства. При таком сценарии решающую роль может получить ультраправая партия Vox, третья по численности сила в парламенте, которая уже входила в региональные правительства вместе с Народной партией.

Санчес предупредил, что коалиция Народной партии и Vox может отменить завоеванные социальные права и экономические достижения. Он также защищал более либеральный подход своего правительства к миграции, тогда как Фейхоо раскритиковал эту политику. В апреле Испания одобрила план легализации сотен тысяч мигрантов без документов, уже проживающих в стране и отвечающих требованиям по сроку проживания и другим условиям.

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